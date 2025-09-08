x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 08:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 08:36
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

The Marker: конкуренция на рынке электроэнергии не дает ожидаемой экономии домохозяйствам

Цены
Энергия
время публикации: 08 сентября 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 08:28
The Marker: конкуренция на рынке электроэнергии не дает ожидаемой экономии домохозяйствам
Фото NEWSru.co.il

Издание The Marker пишет, что открытие рынка электроэнергии для конкуренции привело к крупным сделкам, однако выгоду прежде всего получают крупные потребители, тогда как обещанные скидки домохозяйствам за последний год "съел" рост регулируемых составляющих тарифа.

В публикации отмечается, что "народные" пакеты поставщиков электроэнергии дают все меньшую фактическую экономию.

В 2021 году оператор сотовой связи "Селком" и компания "Мешек Энергия" объявили о создании совместного предприятия Cellcom Energy для выхода на рынок электроснабжения. В 2023-м антимонопольное управление одобрило создание Cellcom Energy для продажи электроэнергии населению. Тогда партнеры обещали домашним клиентам экономию до 500 шекелей в год и бесплатную установку "умного счетчика" при годовом контракте.

В настоящее время типовые пакеты Cellcom Energy обещают новым клиентам экономию от 5% до 10%. Однако домохозяйства получают меньшую реальную экономию: номинальные "скидки" сокращаются на фоне роста сетевых платежей и базовой цены киловатт-часа, пишет The Marker.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 августа 2025

Незрячим и пожилым людям, получающим соцнадбавку, предоставят 65% скидки на электричество
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 июля 2025

МВД упростило процедуру строительства систем накопления энергии для жилых домов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 июля 2025

"Хеврат Хашмаль" вернет потребителям два миллиона за незаконное взимание 91 агоры
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 июня 2025

Кнессет уполномочил министра энергетики увеличить скидки на электричество