The Marker: конкуренция на рынке электроэнергии не дает ожидаемой экономии домохозяйствам

Издание The Marker пишет, что открытие рынка электроэнергии для конкуренции привело к крупным сделкам, однако выгоду прежде всего получают крупные потребители, тогда как обещанные скидки домохозяйствам за последний год "съел" рост регулируемых составляющих тарифа.

В публикации отмечается, что "народные" пакеты поставщиков электроэнергии дают все меньшую фактическую экономию.

В 2021 году оператор сотовой связи "Селком" и компания "Мешек Энергия" объявили о создании совместного предприятия Cellcom Energy для выхода на рынок электроснабжения. В 2023-м антимонопольное управление одобрило создание Cellcom Energy для продажи электроэнергии населению. Тогда партнеры обещали домашним клиентам экономию до 500 шекелей в год и бесплатную установку "умного счетчика" при годовом контракте.

В настоящее время типовые пакеты Cellcom Energy обещают новым клиентам экономию от 5% до 10%. Однако домохозяйства получают меньшую реальную экономию: номинальные "скидки" сокращаются на фоне роста сетевых платежей и базовой цены киловатт-часа, пишет The Marker.