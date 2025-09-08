БАГАЦ: уклонисты от службы не смогут получать скидку на взносы в нацстрахование

Верховный суд (БАГАЦ) постановил, что учащиеся йешив, которые не имеют действующего освобождения от службы или не урегулировали свой статус, больше не смогут получать скидку на взносы в национальное страхование (Битуах Леуми). Таким образом была поддержана петиция движения "Свободный Израиль" и "Движения за качество власти".

Государство обязано в течение 30 дней сообщить, сколько времени необходимо на адаптационный период перед вступлением в силу отмены скидок.

Речь идет о совокупной льготе в размере около 100 миллионов шекелей в год, которая будет отменена после завершения переходного периода.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара поддержала позицию, согласно которой после окончания действия соглашения об отсрочке призыва более двух лет назад нет законных оснований продолжать предоставлять эту субсидию. Несколько месяцев назад Баарав-Миара подготовила экспертное заключение, согласно которому льготный тариф взносов в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") для учеников йешив и колелей, уклоняющихся от призыва, должен быть отменен.

На текущий момент ученики йешив и колелей, приравненные к студентам вузов, платят взнос в размере 43 шекеля в месяц вместо 130 шекелей, которые платят другие неработающие израильтяне. Однако в отличие от студентов, срок учебы которых ограничен, в йешиве обучение не лимитировано по сроку.

Заключение Баарав-Миары было подготовлено в рамках исков в БАГАЦ, поданных "Движением за качество власти" и движением "Свободный Израиль".