Экономика

"Экономический шок": в 2025 году в Израиле заметно возросло число банкротств

время публикации: 08 сентября 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 09:20
"Экономический шок": в 2025 году в Израиле заметно возросло число банкротств
Chaim Goldberg/Flash90

В первом полугодии 2025 года в Израиле подано 8050 заявок от физических лиц на открытие процедур неплатежеспособности и финансовой реабилитации (банкротства) – это на 9% больше, чем в аналогичный период 2024 года (когда было подано 7373 таких заявки), пишет "Калькалист".

Больше всего таких обращений было подано в Хайфе и Северном округе, далее следуют Гуш-Дан и центр страны, затем – юг и Иерусалим.

Причина увеличения числа банкротств очевидна – почти два года Израиль находится в состоянии войны на несколько фронтов. В публикации "Калькалиста" говорится о периоде "экономического шока".

Авторы статьи считают, что правительству пора перейти от чисто юридического подхода к социально-экономической программе восстановления. В числе предлагаемых мер: национальный план реабилитации (краткосрочные курсы профобучения под вакансии и гарантированное трудоустройство), долгосрочное финансовое сопровождение семей (бюджет, работа с "крутящимися" долгами, ранние предупреждения), налоговые стимулы для вернувшихся к устойчивой занятости, а также экстренная программа для севера Израиля.

