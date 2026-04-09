Сербия будет производить БПЛА по израильским лицензиям

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" выступит партнером сербской государственной оборонной корпорации SDPR в проекте строительства завода по производству БПЛА, сообщает "Гаарец".

Строительство завода было анонсировано несколько недель назад президентом Сербии Александром Вучичем, заявившим, что "речь идет о серьезных БПЛА - самых серьезных в мире".

По данным "Гаарец", "Эльбит" будет владеть 51% совместного предприятия, на котором будут производиться БПЛА двух типов – малые тактические ударные дроны и БПЛА большой дальности.