Израиль откроет новые тендеры на поиск газа в Средиземном море

Министерство энергетики Израиля объявит в январе 2026 года новый раунд тендеров на поиск природного газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

На тендер будут выставлены шесть участков – зоны A, B, C, F, H и J – общей площадью 8500 квадратных километров.

По условиям тендера, у компаний, которые получат лицензии, будет три года на проведение предварительных изысканий, по результатам которых лицензия может быть продлена до семи лет.

Поиск новых месторождений газа необходим для сохранения энергетической независимости. На текущий момент регуляторные органы рассматривают возможность сокращения квоты на экспорт газа из-за роста внутреннего потребления, опережающего предыдущие прогнозы.