Репатриация из стран бывшего СССР в 2025 году – ниже, чем в разгар коронакризиса

Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре под председательством депутата Кнессета Гилада Карива ("Авода") провела в понедельник заседание по теме данных репатриации из стран бывшего СССР при участии Зеэва Элькина – министра при министерстве главы правительства, ответственного за "Натив". В соответствии с озвученными на заседании цифрами, уровень репатриации из этих стран существенно упал, и тенденции за текущий 2026 год говорят о продолжающемся снижении.

В связи с ситуацией в сфере безопасности с учетом продолжающейся войны в Украине, а также в связи с засекреченной работой агентства "Натив" часть заседаний на эту тему проводится в закрытом формате.

"Данные свидетельствуют о том, что число репатриантов, прибывших в Израиль из стран бывшего Советского Союза, ниже, чем репатриация в 2020 году в период коронавируса", – отметил председатель комиссии Гилад Карив. По его словам, в 2025 году в Израиль прибыло вдвое меньше репатриантов из стран бывшего СССР, чем годом ранее, в 2024 году.

"Политика министерства алии и абсорбции – поощрять репатриацию из западных стран, – отметил Карив. – И наша роль как комиссии – убедиться, что стимулирование алии из западных стран не происходит за счет репатриации из России и Украины. Кроме того, Израиль закрыл ворота репатриации для евреев из Эфиопии, желающих прибыть в нашу страну, и я не готов принять такое пренебрежение репатриацией из России, Украины и Эфиопии".

Министр Зеэв Элькин сообщил, что "Натив" прогнозирует темпы репатриации, исходя из происходящего на местах. "По количеству виз для репатриации, которые "Натив" выдает в последние месяцы, мы ожидаем дальнейшего снижения числа "олим" из стран бывшего Советского Союза". По словам Элькина, специалисты ожидают примерно 50% снижения.

"В настоящее время нет длинных очередей на получение репатриационной визы из России и Украины в организации "Натив", – сообщил Зеэв Элькин. – Это объясняется эффективной организацией работы "Натива", но одновременно и снижением спроса на репатриацию из этих стран. Несмотря на российско-украинскую войну, "Натив" возобновил работу в Украине. Еврейское агентство ("Сохнут") очень помогает евреям Украины и России, а также содействует их репатриации в Израиль. На протяжении лет репатриация из стран бывшего СССР идет волнами. В Украине мужчинам призывного возраста, до 60 лет, запрещено выезжать из страны, и это влияет на репатриацию семей в Израиль из этой страны. Геополитическая ситуация в Израиле также влияет на репатриацию в Израиль".

Депутат Кнессета Владимир Белиак в ходе своего выступления на комиссии заявил, что "правительство Израиля по политическим и электоральным причинам окрасило репатриацию из России и Украины как нежелательную репатриацию, поэтому цифры, указывающие на снижение, не удивляют". Депутат Одед Форер (НДИ) также признал, что тенденция снижения репатриации из России и Украины была ожидаемой. "Можно и нужно продвигать стимулы к репатриации из разных мест по всему миру, но это не должно происходить за счет репатриации из России и Украины. Это позор и стыд, что правительство Израиля предпочитает игнорировать низкие цифры репатриации из России и Украины", – отметил Форер.

Резюмируя заседание, депутат Кнессета Гилад Карив заявил, что необходимо сделать все, чтобы сократить разрыв между количеством заявлений на репатриационные визы и количеством реально прибывающих репатриантов. "Мы не смиримся с политикой министерства абсорбции, поощряющего репатриацию из западных стран таким образом, который наносит ущерб репатриации из стран бывшего СССР. Правительство ужесточает шаги в отношении репатриантов из стран бывшего СССР, и это абсолютно антисионистская, неприемлемая политика".