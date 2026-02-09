ЦСБ: 93% пострадавших от онлайн-преступности не обращаются в полицию

В рамках масштабного исследования о личной безопасности в Израиле, проводившегося Центральным статистическим бюро, выяснилось, что 539 тысяч израильтян в возрасте 20 лет и старше, то есть, 8,6% населения, в течение предшествовавшего опросу года пострадали от киберпреступности.

Из числа пострадавших 167 тысяч человек (2,7%) сообщили, что столкнулись с онлайн-травлей и публичным унижением ("шейминг"). Самыми же распространенными видами правонарушений в сети стали кража и распространение личной информации (жертвами этих преступлений стали 52,4% опрошенных), а также выдавание себя за другого человека или кража личности (30,8%).

945 тысяч израильтян в возрасте 20 и более лет (15% от общего числа населения) в течение года, предшествовавшего опросу, стали жертвами различных видов преступлений, таких как кража, насилие, угроза насилием, сексуальное домогательство, сексуализиролванное насилие или киберпреступления.

Среди пострадавших от онлайн-преступлений евреев и "других" значительно больше, чем арабов (10,2% в сравнении с 1,7%). Самый высокий показатель зафиксирован среди религиозных соблюдающих ("масортиим") – 12,1%, самый низкий – среди ультраортодоксальных ("харедим") – 5,1%.

Среди пострадавших также преобладают люди с высоким уровнем образования: 13,5% из них обладатели степени магистра или доктора, 9,5% – обладатели первой академической степени (бакалавр), 9% – обладатели аттестата зрелости ("багрут").

Наиболее высокий уровень пострадавших от киберпреступлений отмечен в возрастных категориях 45-54 года (113 тысяч, или 11,1%) и 35-44 года (122 тысячи, 10,2%). Самый низкий уровень – среди представителей возрастной группы 65 лет и старше (56 тысяч, 4,7%).

В числе пострадавших от краж или распространения информации больше женщин (56,1% против 49%), среди пострадавших от выдавания себя за другое лицо или кражи личности больше мужчин (33,4 против 28%).

При этом опрос показывает, что почти никто не обращается с жалобой в полицию: 93,3% не сообщали о произошедшем в полицию, и лишь 6,7% сообщили о последнем инциденте. Из тех, кто не обратился в полицию, 40% сообщили, что обратились в другую инстанцию, 13,3% считают, что полиция не способна заниматься такими случаями, 8,3% опрошенных сказали, что не посчитали их случай достойным обращения, 30,2% не обратились по "другим причинам".

23% опрошенных в возрасте 20 лет и более сообщили, что опасаются стать жертвами преступлений в очень большой степени или в большой степени. При этом среди тех, кто уже становился жертвами онлайн-преступлений, 45,1% опасаются пострадать повторно.