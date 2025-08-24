В системе образования не хватает более полутора тысяч педагогов

Накануне начала нового учебного года министерство образования опубликовало данные о дефиците кадров в системе образования страны: не хватает 1539 преподавателей, причем больше всего дефицит кадров ощущается в центре страны.

Однако с учетом того, что в Израиле трудятся около 200 тысяч работников образования, о катастрофе речь не идет, и школы укомплектованы более чем на 99%, отмечает "Сругим".

В Тель-Авивском округе не укомплектованными остаются 467 ставок. В Центральном округе – 726 ставок. В Цфате не хватает 26 учителей, в Хайфе – 55, в Иерусалиме – 64, и в Южном округе не хватает 145 педагогов.

В министерстве образования подчеркивают, что принимаются меры по привлечению необходимых учителей: в частности, будут предоставлены места для учителей на пенсии проводится также переподготовка для людей с университетским образованием для работы в преподавании. В ближайшие дни будут опубликованы обновленные данные.