09 января 2026
09 января 2026
09 января 2026
последняя новость: 22:43
09 января 2026
Экономика

Страны ЕС проголосовали за торговое соглашение с Южной Америкой

Европейский Союз
время публикации: 09 января 2026 г., 22:33 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 22:41
AP Photo/Yves Logghe

Страны Евросоюза одобрили о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (Меркосур). Ожидается, что соглашение подпишут в Парагвае 17 января.

Европейская комиссия и такие страны, как Германия и Испания, считают, что соглашение поможет компенсировать потери бизнеса от импортных пошлин США и снизить зависимость от Китая.

Противники соглашения во главе с Францией, крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в ЕС, уверены, что соглашение приведет к росту импорта дешевых продуктов питания, включая говядину, птицу и сахар, против чего выступали европейские фермеры, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Переговоры о торговом соглашении между ЕС и Меркосур продолжались более чем 25 лет. Соглашение должно стать крупнейшим международным договором как для одной, так и для другой стороны. На Евросоюз приходится более 20% экспорта стран Меркосур.

