Статистика преступлений против несовершеннолетних в интернете: большинство жертв – девочки

Национальный штаб по защите детей в интернете (Подразделение 105) представил данные по своей работе за 2024 год. Подразделение представляет собой уникальную в мире гражданско-полицейскую структуру, сочетающую правоприменение с профилактикой и социальной работой. Штаб действует под эгидой министерства национальной безопасности и полиции Израиля при участии министерств просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и юстиции.

В 2024 году горячей линией 105 было обработано 8056 случаев причинения вреда 7405 несовершеннолетним в сети (некоторые становились жертвами более одного раза). Наиболее распространенные площадки преступлений – Instagram (2309 инцидентов), WhatsApp (1903), форум Steeps (908), TikTok (815), Snapchat (308).

Данные свидетельствуют о том, что большинство нарушений происходит на платформах повседневного общения детей и подростков – в мессенджерах, группах и социальных сетях. Во многих случаях онлайн-взаимодействие является прямым продолжением знакомства из реального мира.

Чаще всего речь идет о преступлениях на сексуальной почве (31,7% среди еврейского населения и 36,5% среди арабского населения), на втором месте – угрозы жизни (16,4% у евреев и 14,5% у арабов), на третьем месте среди еврейского населения – буллинг (15,1%), а среди арабского – самозванство (13,3%).

Из числа всех несовершеннолетних пострадавших 1099 (14,9%) были также идентифицированы как жертвы уголовных преступлений: 861 девочка и 238 мальчиков. Часть несовершеннолетних, пострадавших в сети, являются одновременно жертвами преступлений в физическом пространстве.

91,8% несовершеннолетних пострадавших – евреи и прочие (6794 человека; показатель 2,6 на 1000), 8,2% – арабы (607 человек; показатель 0,8 на 1000). В обеих группах населения большинство пострадавших составляют девочки.

В 1283 инциденте были выявлены 1150 несовершеннолетних правонарушителей (некоторые были причастны более, чем к одному правонарушению). Среди несовершеннолетних правонарушителей из числа евреев и прочих: сексуальные преступления – 577 инцидентов (46,3%), угрозы – 188 (15,1%), несексуальные домогательства – 183 (14,7%). Среди арабских несовершеннолетних правонарушителей: сексуальные преступления – 16 инцидентов (50,0%), угрозы – 7 (21,9%), несексуальные домогательства – 3 (9,4%).

120 выявленных несовершеннолетних правонарушителей (10,4%) имели открытые уголовные дела: 105 мальчиков и 15 девочек.

97,7% выявленных несовершеннолетних правонарушителей – евреи и прочие (1123 человека; показатель 0,4 на 1000), 2,3% – арабы (27 человек). В большинстве случаев в обеих группах населения правонарушителями являются мальчики.