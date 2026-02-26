Визит Баррака в Дамаск: обсуждается открытие посольства в США и ликвидация химического оружия Сирии

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани провел в Дамаске переговоры со специальным посланником администрации США Томом Барраком. Обсуждалось возобновление работы сирийского посольства в Вашингтоне.

Другие вопросы на повестке дня переговоров – создание международного комитета, который обеспечит прозрачность процесса ликвидации сирийского химического оружия, интеграция "Сирийских демократических сил" в государственные и военные структуры центрального правительства, американские инвестиции в сирийскую экономику.

Напомним: месяц назад Баррак заявил, что после формирования в Сирии дружественного правительства американский союз с курдами лишился своей основной цели – противостояния террористической группировки "Исламское государство".

"Первоначальной задачей "Союза демократических сил" была борьба с ИГ. Эта задача утратила свое значение. Дамаск готов взять на себя ответственность в сфере безопасности и способен это сделать. Это касается и контроля над лагерями и тюрьмами, где содержатся представители ИГ", – сообщил он.