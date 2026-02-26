Ynet: высокопоставленный сотрудник ШАБАКа обвиняется в контрабанде в Газу и получении миллионов

Высокопоставленный сотрудник общей службы безопасности (ШАБАК), имя которого не раскрывается, обвиняется в участии в схеме контрабанды товаров в сектор Газы за крупное денежное вознаграждение.

Как пишет Ynet, он мог получить около 6,5 млн шекелей.

Обвинительное заключение уже подано, однако его текст пока не опубликован.

В ШАБАКе пока комментариев не дают.

Три недели назад госпрокуратура Израиля подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительные заключения по делу об организованной и систематической контрабанде товаров в сектор Газы. По версии следствия, схема действовала ради получения прибыли в период продолжающихся боевых действий, а фигуранты осознавали, что запрещенные грузы могут попасть к ХАМАСу и содействовать его усилению, поэтому им вменяется содействие врагу во время войны. В материалах дела ключевым контрабандным товаром названы табак и сигареты. Прокуратура указывает, что контроль ХАМАСа над товарными потоками и "обложение налогом" грузов внутри сектора обеспечивали группировке значительные доходы, которые, по оценке следствия, шли на поддержание управляемости и финансирование террористической деятельности. Инкриминируемые эпизоды относятся к периоду с лета 2025 года, когда сектор рассматривался как зона боевых действий.

Обвинения были предъявлены Бецалелю Зини (50, из Офры) – резервисту, отвечавшему за логистическое сопровождение группы "Урия" и имевшему разрешения на проезд колонн в сектор. Бецалель Зини – родной брат Давида Зини, главы общей службы безопасности Израиля (ШАБАК), данный факт прокуратурой не упомянут. Также обвинения предъявлены Авиэлю Бен-Давиду (31, из Кирьят-Гата), резервисту группы "Урия", и Амиру Дов-Гальперину (38). По данным прокуратуры, они действовали вместе с другими фигурантами дела в разных комбинациях, организуя ввоз сигарет и раздел прибыли от реализации.

Согласно обвинительным актам, речь идет о нескольких "циклах" контрабанды: Зини вменяют три эпизода (за них, по версии обвинения, он получил 365 тыс. шекелей), Дов-Гальперину – пять эпизодов (около 4,3 млн шекелей, часть суммы распределялась между участниками), Бен-Давиду – пять эпизодов (около 815 тыс. шекелей; по двум эпизодам поставка была завершена, но оплата, как утверждается, не поступила). Следствие заявляет, что для провоза использовались ложные представления о якобы "служебном" характере въезда.

Всем обвиняемым по этим двум делам инкриминируются, среди прочего, содействие врагу во время войны, нарушения, связанные с имуществом в целях террора, мошеннические действия при отягчающих обстоятельствах и взяточничество. Бен-Давиду и Дов-Гальперину дополнительно вменяется дача взятки. Также заявлены налоговые правонарушения и статьи по закону о борьбе с терроризмом. Прокуратура подала ходатайство о конфискации имущества.

Дело расследуют полиция, ШАБАК и налоговое управление.

Ранее израильские СМИ сообщали, что дело является "многофигурантным", а число подозреваемых в нем достигает 16 человек. Первые обвинения были предъявлены 4 февраля.