Больница "Шиба" улучшила позиции в TOП-10 больниц мира по версии Newsweek

Медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере седьмой год подряд входит в число 10 лучших больниц мира по версии Newsweek. В новом рейтинге она поднялась на одну ступеньку и заняла рекордное для себя 7-е место.

Рейтинг лучших больниц мира Newsweek составляется компанией Statista на основе показателей качества и безопасности лечения, опросов пациентов, научных публикаций, медицинских инноваций и рекомендаций десятков тысяч врачей и специалистов в области здравоохранения по всему миру.

Клиника Mayo в Рочестере (штат Миннесота, США) сохранила первое место. На второе в этом году поднялась больница Toronto General в Канаде, потеснив Cleveland Clinic. Университетский медицинский центр Karolinska в Швеции занял четвертое место, также улучшив позицию по сравнению с прошлым годом. На пятом месте – Massachusetts General. Больница Джонса Хопкинса в Мэриленде опустилась с четвертого места на шестое. В первую десятку также вошли германская больница Charité, университетская больница Цюриха и Singapore General.

Помимо "Шибы", в рейтинг попали больницы "Ихилов" (поднялась с 60-го на 58-е место), "Бейлинсон" (опустилась со 122-й на 165-ю строку) и «Адаса Эйн-Керем" (поднялась с 242-й позиции до 157-й).

В общей сложности оценивались 2530 больниц в 32 странах, из которых 250 вошли в итоговый список.