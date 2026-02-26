В Женеве открылся решающий раунд переговоров между Ираном и США

В Женеве начался третий раунд американо-иранских переговоров. Делегацию Исламской республики возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Нынешние переговоры воспринимаются как последняя возможность избежать новой войны между Ираном и США. Американцы сосредоточили в районе Ирана значительную военную мощь, в том числе две авианосные ударные группы. 19 февраля президент Трамп заявил, что у Ирана есть максимум 15 дней на принятие решения.

Иран готов обсуждать только ядерную программу, при этом заявляя, что не откажется от обогащения урана полностью. Накануне переговоров Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "большой проблемой" позицию Тегерана, который отказывается обсуждать баллистические ракеты.

США также добиваются прекращения финансирования иранских региональных сателлитов, таких как "Хизбалла", хуситы, "Исламский джихад". Иран категорически отказываются обсуждать эти требования. Как сообщают СМИ Исламской республики, иранская делегация передала США через Оман свой проект соглашения.

Провал нынешнего раунда переговоров значительно повысит вероятность военной конфронтации. Советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях высказываются за сценарий, при котором Израиль наносит удар по Ирану раньше США, поскольку это, по их мнению, упростит для Вашингтона объяснение последующих действий американскому обществу, пишет издание Politico.

Авторы публикации Даша Бернс и Нахаль Туси со ссылкой на двух собеседников, знакомых с текущими дискуссиями, отмечают, что расчет в первую очередь политический: по данным недавних опросов, американцы (особенно республиканцы) в целом могут поддерживать жесткую линию и даже "смену режима" в Иране, но не готовы рисковать жизнями американских военных. В материале приводится формулировка одного из источников: "Есть мнение… что политика гораздо лучше, если израильтяне пойдут первыми и в одиночку, а иранцы ответят ударом по нам – и дадут нам больше оснований действовать".