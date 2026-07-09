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Экономика

ККЛ-ЕНФ будет финансировать проекты "Расселение-Застройка" на периферии

Недвижимость
время публикации: 09 июля 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 10:04
ККЛ-ЕНФ будет финансировать проекты "Расселение-Застройка" на периферии
Roni Schutzer/Flash90

Еврейский национальный фонд (ККЛ) инвестирует 300–350 миллионов шекелей в проекты городской реновации на периферии с целью сделать их рентабельными для застройщиков.

На текущий момент ведутся переговоры об участии ЕНФ в пяти проектах в Акко, Хацор а-Глилите, Офакиме, Ашкелоне и Хайфе, в рамках которых планируется построить 2200 единиц жилья.

Помимо кредитования застройщиков на льготных условиях, фонд купит около 120 квартир, которые будут переданы молодежным поселенческим ячейкам в этих городах.

Решение об инвестиции будет вынесено на утверждение совета директоров ЕНФ в ближайшие недели, после чего последует еще одна внутренняя процедура, которая позволит фонду выбрать объединение, через которое он будет инвестировать.

Экономика
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