ККЛ-ЕНФ будет финансировать проекты "Расселение-Застройка" на периферии

Еврейский национальный фонд (ККЛ) инвестирует 300–350 миллионов шекелей в проекты городской реновации на периферии с целью сделать их рентабельными для застройщиков.

На текущий момент ведутся переговоры об участии ЕНФ в пяти проектах в Акко, Хацор а-Глилите, Офакиме, Ашкелоне и Хайфе, в рамках которых планируется построить 2200 единиц жилья.

Помимо кредитования застройщиков на льготных условиях, фонд купит около 120 квартир, которые будут переданы молодежным поселенческим ячейкам в этих городах.

Решение об инвестиции будет вынесено на утверждение совета директоров ЕНФ в ближайшие недели, после чего последует еще одна внутренняя процедура, которая позволит фонду выбрать объединение, через которое он будет инвестировать.