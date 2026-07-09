Предъявлены обвинения жителю Беэр-Шевы, планировавшему нападение на бывшего депутата

Государственная прокуратура представила в мировой суд Рамле обвинительное заключение против 28-летнего Асафа Исраэля Арье, который за денежное вознаграждение фотографировал дом бывшего депутата Кнессета Моси Раза и согласился напасть на бывшего депутата.

По данным обвинительного заключения, Арье через Instagram связался с человеком по имени Ави, представившимся активистом правой организации, который якобы искал исполнителей для оплачиваемых заданий "ради спасения народа".

После того как Арье выразил готовность сотрудничать, Ави предложил ему распечатать и распространить листовки. Однако обвиняемый заявил, что ранее отбывал тюремные сроки и способен выполнять "более серьезную работу", например, нанести человеку ножевое ранение или поджечь автомобиль. Он назвал цену за каждое из таких действий, включая нападение с применением перцового баллончика, и даже торговался по поводу размера и сроков выплаты награды.

В рамках общения Арье согласился за 8000 шекелей совершить нападение на бывшего депутата Моси Раза. Согласно договоренности, он должен был избить Раза либо распылить ему в лицо содержимое перцового баллончика, одновременно снимая происходящее на видео.

В тот же день Арье выехал из Беэр-Шевы в Лод, приобрел отдельный телефон для выполнения задания, купил перцовый баллончик и нож, оставил свой личный телефон знакомому, чтобы затруднить отслеживание своего местонахождения, и отправился в город, где проживает Раз.

Прибыв к дому бывшего депутата, он несколько раз сфотографировал дом и отправил фотографии и видеозаписи Ави с "оперативного" телефона. Затем он сообщил, что не сможет в тот день напасть на Раза, объяснив это присутствием поблизости полицейских патрулей.

Через несколько дней Ави предложил ему за вознаграждение установить адрес бывшего главы ШАБАКа Ронена Бара. За выполнение заданий Арье получил около 1000 долларов через цифровой кошелек. После выполнения поручений, говорится в обвинительном заключении, он разбил "оперативный" телефон и удалил переписку с Ави в Telegram, пытаясь уничтожить доказательства.

Асаф Исраэль Арье был задержан в Лоде. При задержании у него был обнаружен нож. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения преступления, уничтожении доказательств, незаконном хранении ножа и ряде других правонарушений. Прокуратура просит суд оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.