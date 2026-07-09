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"Ты справишься": пилот-инструктор оставил ученице штурвал и выбросился из самолета

Авиация
Аргентина
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:20
"Ты справишься": пилот-инструктор оставил ученице штурвал и выбросился из самолета
AP Photo: Business Wire

42-летний пилот-инструктор Андрес Бертаццо выпрыгнул из летящего самолета и погиб, предоставив своей 22-летней курсантке самостоятельно посадить воздушное судно. Инцидент произошел в районе города Толедо в центральной части Аргентины.

Как сообщает CNN со ссылкой на телеканал TN, Бертаццо находился на борту самолета Cessna 150 вместе с 22-летней ученицей по имени Росарио. Девушка рассказала, что инструктор сказал ей: "Ты знаешь, что делать, ты справишься", после чего снял гарнитуру, отстегнул ремень безопасности, открыл дверь самолета и выпрыгнул.

Изначально девушка надеялась, что он выпрыгнул с парашютом, но вскоре тело инструктора было обнаружено. Директор летной школы Flying Parrot Córdoba Эдуардо Альварес заявил телеканалу TN, что ничто не указывало на намерение Бертаццо покончить с собой, и ранее в тот же день он выполнял учебный полет с другим курсантом.

Альварес также отметил, что открыть дверь самолета во время полета чрезвычайно сложно. По его словам, это можно сравнить с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося со скоростью около 200 километров в час.

Несмотря на пережитый шок, Росарио сумела самостоятельно и благополучно посадить самолет. Воздушное судно не получило повреждений. Прокуратура Аргентины начала расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего.

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