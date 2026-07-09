Германская "дочка" израильского госконцерна поставит Швеции системы минирования на $412 млн

Компания Dynamit Nobel Defense, основанная Альфредом Нобелем и купленная в 2004 году израильским государственным оборонным концерном "Рафаэль", подписала контракт на поставку вооруженным сила Швеции системы минирования Skorpion 2 на общую сумму 4 миллиарда крон (около 412 миллионов долларов).

Skorpion 2, представленная в 2024 году, позволяет удобную интеграцию на колесные, гусеничные и безэкипажные платформы и размещение до 400 мин на участке протяженностью 2000 метров менее чем за десять минут.

Сделка со Швецией – третья за последний год. Ранее системы минирования купили Дания и Латвия.