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Экономика

Германская "дочка" израильского госконцерна поставит Швеции системы минирования на $412 млн

Оборонка
время публикации: 09 июля 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 10:36
Германская "дочка" израильского госконцерна поставит Швеции системы минирования на $412 млн
AP Photo/Jon Gambrell

Компания Dynamit Nobel Defense, основанная Альфредом Нобелем и купленная в 2004 году израильским государственным оборонным концерном "Рафаэль", подписала контракт на поставку вооруженным сила Швеции системы минирования Skorpion 2 на общую сумму 4 миллиарда крон (около 412 миллионов долларов).

Skorpion 2, представленная в 2024 году, позволяет удобную интеграцию на колесные, гусеничные и безэкипажные платформы и размещение до 400 мин на участке протяженностью 2000 метров менее чем за десять минут.

Сделка со Швецией – третья за последний год. Ранее системы минирования купили Дания и Латвия.

Экономика
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