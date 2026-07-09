Компании, в которых лучше всего работать в Израиле: NVIDIA сохраняет лидерство, IAI подвинула Google

Компания по обработке экономических данных CofaceBDi опубликовала новый ежегодный рейтинг компаний, в которых лучше всего работать в Израиле.

Рейтинг составляется на основании опросов работников израильских предприятий, в которых более 100 работников.

Третий год подряд лидером рейтинга остается корпорация NVIDIA, а вот на второе место неожиданно поднялся государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность", год назад располагавшийся на восьмом месте. Google оказался отодвинут на 3-ю строчку, а Microsoft, соответственно, на 4-ю.

Applied Materials сохранила за собой пятую позицию, "Битуах Яшир", как и год назад, стал шестым. "Эльбит Маарахот" – еще один представитель оборонной промышленности, улучшивший свои позиции в глазах работников, поднялся на три строчки и занял 7-е место, отодвинув SAP на 8-е.

Замыкают первую десятку потерявший пять позиций "Чек Пойнт" и поднявшаяся на две строчки Израильская электрическая компания.

Компании кредитных карт MAX и "Исракарт" открывают вторую десятку, поднявшись за год с 18-го и16-го мест соответственно. Далее следуют "Мимун Яшир", "Клаль", "Мекорот", "Штраус", NICE, "Рафаэль", MSD и Facebook.