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Ближний Восток

Похороны в условиях военных действий: самолет с гробом Хаменеи вылетел в Мешхед

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 июля 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 10:23
Похороны в условиях военных действий: самолет с гробом Хаменеи вылетел в Мешхед
AP Photo/Khalil Hamra

Самолет с останками верховного лидера Ирана Али Хаменеи вылетел из священного для шиитов иракского города Наджаф в Мешхед, где 9 июля пройдут похороны аятоллы, ликвидированного 28 февраля в результате американо-израильского удара. Мешхед, расположенный на северо-востоке Ирана, – его родной город.

Церемонии прощания с рахбаром прошли также в Тегеране и Куме. 90000 иранцев пересекли в последние дни границу с Ираком, чтобы посетить Наджаф. Предполагалось, что прощание пройдет и в Кербеле, но планы были изменены.

Похороны пройдут на фоне возобновления военных действий между Ираном и США. В ходе церемоний раздавались призывы отомстить за смерть Хаменеи. Участники призывают к убийству президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Ближний Восток
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Самолет с останками Хаменеи приземлился в иракском Наджафе