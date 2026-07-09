Исраэль Кац ответил Трампу: "Нам не нужны разрешения оставаться в Ливане"

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны "Хизбаллы".

"Мы не просили ни у кого разрешения войти в Ливан и не нуждаемся ни в чьем разрешении, чтобы оставаться в Ливане", – заявил Кац. Министр обороны подчеркнул, что Израиль "продолжит удерживать зону безопасности в Ливане и действовать с этой территории столько, сколько потребуется, пока "Хизбалла" не будет разоружена на всей территории Ливана, и угроза для жителей севера Израиля не будет устранена".

Заявление министра обороны последовало после слов президента США Дональда Трампа, прозвучавших на саммите NATO в Анкаре. Трамп выразил мнение, что Израиль выведет свои войска с юга Ливана, добавив, что, по его ощущению, Израиль заинтересован в таком шаге.

Кац подчеркнул, что "это наше право и наша обязанность – защищать жителей Галилеи и граждан Израиля от угроз со стороны джихадистской террористической организации "Хизбалла", которая стремится уничтожить Государство Израиль".

Он напомнил, что "Хизбалла" дважды по собственной инициативе нападала на Израиль: после атаки ХАМАСа 7 октября, а также с началом операции "Рычание льва" против Ирана, когда по указанию иранского режима открыла огонь по Израилю.

По словам Каца, в ответ Израиль за последние два с половиной года уничтожил большую часть военного потенциала "Хизбаллы" и ее руководство во главе с Хасаном Насраллой.

Министр также заявил, что ЦАХАЛ создал мощную зону безопасности на территории Ливана – от побережья Средиземного моря на западе до района Бофора и подступов к Хермону на востоке. По его словам, эта территория очищена от мирных жителей и зачищается от террористической инфраструктуры как на поверхности, так и под землей, чтобы защитить жителей Галилеи от угрозы вторжений, противотанковых обстрелов и других нападений.