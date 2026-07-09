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Израиль

Исраэль Кац ответил Трампу: "Нам не нужны разрешения оставаться в Ливане"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Исраэль Кац
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:47
Исраэль Кац ответил Трампу: "Нам не нужны разрешения оставаться в Ливане"
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны "Хизбаллы".

"Мы не просили ни у кого разрешения войти в Ливан и не нуждаемся ни в чьем разрешении, чтобы оставаться в Ливане", – заявил Кац. Министр обороны подчеркнул, что Израиль "продолжит удерживать зону безопасности в Ливане и действовать с этой территории столько, сколько потребуется, пока "Хизбалла" не будет разоружена на всей территории Ливана, и угроза для жителей севера Израиля не будет устранена".

Заявление министра обороны последовало после слов президента США Дональда Трампа, прозвучавших на саммите NATO в Анкаре. Трамп выразил мнение, что Израиль выведет свои войска с юга Ливана, добавив, что, по его ощущению, Израиль заинтересован в таком шаге.

Кац подчеркнул, что "это наше право и наша обязанность – защищать жителей Галилеи и граждан Израиля от угроз со стороны джихадистской террористической организации "Хизбалла", которая стремится уничтожить Государство Израиль".

Он напомнил, что "Хизбалла" дважды по собственной инициативе нападала на Израиль: после атаки ХАМАСа 7 октября, а также с началом операции "Рычание льва" против Ирана, когда по указанию иранского режима открыла огонь по Израилю.

По словам Каца, в ответ Израиль за последние два с половиной года уничтожил большую часть военного потенциала "Хизбаллы" и ее руководство во главе с Хасаном Насраллой.

Министр также заявил, что ЦАХАЛ создал мощную зону безопасности на территории Ливана – от побережья Средиземного моря на западе до района Бофора и подступов к Хермону на востоке. По его словам, эта территория очищена от мирных жителей и зачищается от террористической инфраструктуры как на поверхности, так и под землей, чтобы защитить жителей Галилеи от угрозы вторжений, противотанковых обстрелов и других нападений.

Израиль
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