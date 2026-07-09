В связи с проведением работ на выходные будут закрыты некоторые станции "Ракевет Исраэль"

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила о масштабных изменениях в движении поездов с четверга 9 июля до воскресенья 12 июля в связи с проведением инфраструктурных работ в районе Кфар-Хабада.

Работы, которые будут проводиться как в будние дни, так и в выходные, затронут десятки тысяч пассажиров на линиях, связывающих Беэр-Шеву, Лод, Тель-Авив, Ашкелон, Биньямину, Реховот, Нетанию и Бейт-Шемеш.

На время работ станции "Кфар-Хабад" и "Лод – Ганей-Авив" будут закрыты для пассажиров. Кроме того, не будут курсировать обычные поезда между Лодом и Тель-Авивом.

Вместо них будет запущен специальный поезд между станциями "Лод" и "Тель-Авив – Савидор Мерказ" без промежуточных остановок. Поезда будут отправляться один раз в час в каждом направлении.

Также "Ракевет Исраэль" организует бесплатные автобусы для пассажиров и усилит работу регулярных автобусных маршрутов.