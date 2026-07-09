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Спорт

ФБР проводит расследование деятельности руководства ассоциации футбола Аргентины

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 09 июля 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 12:31
ФБР проводит расследование деятельности руководства ассоциации футбола Аргентины
AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Клаудио Тапиа
Wikipedia.org. Фото: Ministerio de Cultura de la Nación

ФБР начала расследование операций руководства Ассоциации футбола Аргентины.

Об этом сообщает Miami Herald сс ссылкой на аргентинское издание La Nacion.

Во время матча Аргентина - Кабо Верде агенты ФБР и Министерства юстиции допросили аргентинского спортивного бизнесмена Гильермо Тофони.

Речь идет о расследовании деятельности главы АФА Клаудио Тапия и главного финансиста ассоциации Пабло Товиджино.

ФБР изучает деятельность компании TourProdEnter LLC из Южной Флориды, которая занималась зарубежными коммерческими соглашениями ассоциации.

АФА перевела около 300 миллионов долларов в банки и компании в Южной Флориде.

Агентов ФБР интересует, могли ли эти транзакции нарушать законодательство США.

В Аргентине пока никаких обвинений не прдъявлено.

Клаудио Тапия присутствует на матчах сборной Аргентины в США.

Спорт
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