ФБР проводит расследование деятельности руководства ассоциации футбола Аргентины
ФБР начала расследование операций руководства Ассоциации футбола Аргентины.
Об этом сообщает Miami Herald сс ссылкой на аргентинское издание La Nacion.
Во время матча Аргентина - Кабо Верде агенты ФБР и Министерства юстиции допросили аргентинского спортивного бизнесмена Гильермо Тофони.
Речь идет о расследовании деятельности главы АФА Клаудио Тапия и главного финансиста ассоциации Пабло Товиджино.
ФБР изучает деятельность компании TourProdEnter LLC из Южной Флориды, которая занималась зарубежными коммерческими соглашениями ассоциации.
АФА перевела около 300 миллионов долларов в банки и компании в Южной Флориде.
Агентов ФБР интересует, могли ли эти транзакции нарушать законодательство США.
В Аргентине пока никаких обвинений не прдъявлено.
Клаудио Тапия присутствует на матчах сборной Аргентины в США.