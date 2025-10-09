Объявлены размеры положенной освобождаемым заложникам финансовой помощи

Освобожденные из плена ХАМАСа в рамках сделки по прекращению войны заложники, помимо медицинской и социальной помощи, получат различные выплаты и льготы от государства, призванные облегчить их возвращение в нормальную жизнь и психологическое и физическое восстановление. Управление по делам похищенных, возвращающихся из плена и пропавших без вести опубликовало детали "пакета" помощи, установленной законом.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, освобожденные заложники получат единоразовую выплату от государства в размере 60 тысяч шекелей, и на протяжении всей жизни им будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 9000 шекелей в месяц.

Предусмотрены также различные льготы для восстановления и реинтеграции освобожденных заложников в социум: специальная выплата на приобретение жилья в размере 250 тысяч шекелей (в случае установления 100% инвалидности размер выплаты составит 300 тысяч шекелей), помощь на покупку нового автомобиля – фиксированная выплата не менее 150 тысяч шекелей раз в три с половиной года.

Кроме того, государство будет полностью финансировать для них медицинское и психическое лечение, профессиональную реабилитацию и получение образования. Им положены также льготы по коммунальным платежам, скидки на выплату муниципального налога ("арноны"), скидки на электроэнергию и воду.

Предусмотрена и финансовая помощь для семей освобожденных заложников: компенсация на проезд в размере 2000 шекелей, финансирование помощника по хозяйству в размере 4500 шекелей в месяц в первые три месяца. Если член семьи заложника вынужден оставить работу, чтобы сопровождать своего близкого и быть с ним в самые сложные дни, предусмотрены выплаты в случае утраты дохода.

Семьям похищенных будет положена также специализированная поддержка сроком на три-четыре года, включающая финансирование психотерапии, консультации со специалистами, стоматологическое лечение, оплату лекарств, финансирование нетрадиционной медицины и частных операций. Они смогут также получить льготные кредиты и гранты для восстановления действующего бизнеса или открытие нового.