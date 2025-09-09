Тель-Авивская биржа отреагировала на удар по лидерам ХАМАСа в Катаре новым рекордом

Торговая сессия на Тель-авивской бирже началась уверенным ростом основных индексов, а после сообщения о ликвидации лидеров ХАМАС в Катаре этот подъем усилился.

Ведущий индекс TA-35 закрылся с ростом почти на 2%, установив очередной исторический рекорд. Индекс TA-125 также завершил день торгов на рекордной отметке.

Особенно заметным был рост индекса компаний недвижимости ТА-НАДЛАН.

Объем торгов превысил средние показатели и составил около 3,3 миллиарда шекелей.