Тель-Авивская биржа отреагировала на удар по лидерам ХАМАСа в Катаре новым рекордом
время публикации: 09 сентября 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 21:27
Торговая сессия на Тель-авивской бирже началась уверенным ростом основных индексов, а после сообщения о ликвидации лидеров ХАМАС в Катаре этот подъем усилился.
Ведущий индекс TA-35 закрылся с ростом почти на 2%, установив очередной исторический рекорд. Индекс TA-125 также завершил день торгов на рекордной отметке.
Особенно заметным был рост индекса компаний недвижимости ТА-НАДЛАН.
Объем торгов превысил средние показатели и составил около 3,3 миллиарда шекелей.