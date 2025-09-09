x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 22:45
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Тель-Авивская биржа отреагировала на удар по лидерам ХАМАСа в Катаре новым рекордом

Катар
Война с ХАМАСом
Биржа
время публикации: 09 сентября 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 21:27
Тель-Авивская биржа отреагировала на удар по лидерам ХАМАСа в Катаре новым рекордом
Miriam Alster/FLASH90

Торговая сессия на Тель-авивской бирже началась уверенным ростом основных индексов, а после сообщения о ликвидации лидеров ХАМАС в Катаре этот подъем усилился.

Ведущий индекс TA-35 закрылся с ростом почти на 2%, установив очередной исторический рекорд. Индекс TA-125 также завершил день торгов на рекордной отметке.

Особенно заметным был рост индекса компаний недвижимости ТА-НАДЛАН.

Объем торгов превысил средние показатели и составил около 3,3 миллиарда шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

Израильские ВВС атаковали в Дохе высшее руководство террористической организации ХАМАС