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NEWSru.co.il :: Здоровье1 июля 2021 г., 20:48

СМИ: в июле и августе израильтяне смогут привиться вакциной Moderna

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СМИ: в июле и августе израильтяне смогут привиться вакциной Moderna

В четверг, 11 июля, телеканал "Кан-11" передал, что после 9 июля в Израиле будет невозможно сделать прививку вакциной компании Pfizer. До конца месяца продолжится вакцинация тех, кто уже получил первую дозу.

По информации телеканала, следующую партию вакцины компании Pfizer Израиль должен получить в сентябре.

Вместе с тем, в течение ближайших двух месяцев у лиц старше 18 лет по-прежнему будет возможность пройти вакцинацию - прививка будет делаться вакциной компании Moderna. На складах имеется около 250 тысяч доз вакцины этой компании.


В холодильниках министерства здравоохранения Израиля имеется 1,4 миллиона порций вакцины Pfizer. Срок ее хранения истекает в конце июля. По самым оптимистичным прогнозам, при высоких темах вакцинации подростков до этого срока будет израсходовано около половины запасов.

Министерство здравоохранения ищет решение, которое позволило бы не выбрасывать дорогостоящую вакцину. Сайт "Мако" пишет, что Израиль ведет переговоры с Великобританией. Согласно условиям намечающегося договора, Израиль должен отправить излишки вакцины в ближайшие дни, а Великобритания - в сентябре, после получения свежей партии от Pfizer.

Кроме того, по данным "Мако", минздрав обратился к компании Pfizer с просьбой разрешить использование вакцины после истечения срока ее хранения, но получил отказ. В Pfizer его объясняют тем, что речь идет о совершенно новой вакцине и неизвестно, как она поведет себя после истечения срока хранения.

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