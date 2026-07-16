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Спорт

После финального свистка. Беллингем дал подзатыльник аргентинцу

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 16:09
После финального свистка. Беллингем дал подзатыльник аргентинцу
AP Photo/Jacob Kupferman

Аргентинцы вышли в финал чемпионата мира по футболу, победив сборную Англии 2:1.

После финального свистка произошла стычка.

Джуд Беллингем дал подзатыльник Валентину Барко.

Перед этим кто-то из аргентинцев выкрикнул что-то в сторону англичанина, который играет за "Реал" и знает испанский язык.

Драки удалось избежать.

Инцидент внесен в протокол матча.

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