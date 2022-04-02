Коронавирус в мире: более 490 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 2 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6171424 человек (+4357 за сутки), более 490 млн заразились, более 59 млн инфицированы в настоящее время, около 425 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1007989 умерших
Бразилия – 660065
Индия – 521293
Россия – 369064 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323127
Перу – 212222
Великобритания – 165570
Италия – 159537
Индонезия – 155164
Франция – 142407
Иран – 140240
Колумбия – 139636
Германия – 130342
Аргентина – 128052
Польша – 115247
Украина – 107980
Испания – 102541
ЮАР – 100042
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6284
Бразилия – 3067
Польша – 3051
США – 3014
Аргентина – 2789
Колумбия – 2694
Италия – 2645
Россия – 2527
Украина – 2495
Мексика – 2461
Великобритания – 2417
Испания – 2192
Франция – 2173
ЮАР – 1650
Иран – 1633
Германия – 1547
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 26 млн
Германии – 21 млн
Великобритании – 21 млн
России – 18 млн
Турции – 15 млн
Италии – 15 млн
Южной Корее – 14 млн
Испании – 12 млн
В Израиле 3926819 заражений, 10496 заболевших умерли. Относительная смертность: 1125 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.
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