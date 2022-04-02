Коронавирус в мире: более 490 млн заразились, около 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 2 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6171424 человек (+4357 за сутки), более 490 млн заразились, более 59 млн инфицированы в настоящее время, около 425 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,3%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1007989 умерших

Бразилия – 660065

Индия – 521293

Россия – 369064 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323127

Перу – 212222

Великобритания – 165570

Италия – 159537

Индонезия – 155164

Франция – 142407

Иран – 140240

Колумбия – 139636

Германия – 130342

Аргентина – 128052

Польша – 115247

Украина – 107980

Испания – 102541

ЮАР – 100042



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6284

Бразилия – 3067

Польша – 3051

США – 3014

Аргентина – 2789

Колумбия – 2694

Италия – 2645

Россия – 2527

Украина – 2495

Мексика – 2461

Великобритания – 2417

Испания – 2192

Франция – 2173

ЮАР – 1650

Иран – 1633

Германия – 1547



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 26 млн

Германии – 21 млн

Великобритании – 21 млн

России – 18 млн

Турции – 15 млн

Италии – 15 млн

Южной Корее – 14 млн

Испании – 12 млн

