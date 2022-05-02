У работницы интерната для людей с особыми потребностями диагностирован туберкулез

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование в интернате для людей с особыми потребностями "Неве а-Ирус" в Нес-Ционе после того, как у работницы был диагностирован туберкулез. Об этом 2 мая сообщил 11-й канал израильского телевидения.

В отделении, в котором работала заболевшая, объявлен карантин. В сообщении указывается, если в интернате будут выявлены другие случаи заражения, работники отделения и постояльцы начнут получать профилактическое лечение, курс которого рассчитан на полгода.

Заболевшая работница находится на лечении в больнице "Вольфсон" в Холоне.