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NEWSru.co.il :: Здоровье2 мая 2022 г., 23:56

У работницы интерната для людей с особыми потребностями диагностирован туберкулез

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У работницы интерната для людей с особыми потребностями диагностирован туберкулез

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование в интернате для людей с особыми потребностями "Неве а-Ирус" в Нес-Ционе после того, как у работницы был диагностирован туберкулез. Об этом 2 мая сообщил 11-й канал израильского телевидения.

В отделении, в котором работала заболевшая, объявлен карантин. В сообщении указывается, если в интернате будут выявлены другие случаи заражения, работники отделения и постояльцы начнут получать профилактическое лечение, курс которого рассчитан на полгода.

Заболевшая работница находится на лечении в больнице "Вольфсон" в Холоне.


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