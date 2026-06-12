Ученые испекли хлеб на закваске, используя дрожжи, обнаруженные в мумии возрастом 5000 лет

Ученые испекли заквасочный хлеб, используя дрожжи, выделенные из останков 5000-летней мумии, и теперь изучают возможность применения этих микроорганизмов в пивоварении. Речь идет об Этци – "ледяном человеке", чья исключительно хорошо сохранившаяся мумия была найдена в альпийском льду на границе Италии и Австрии в 1991 году. С тех пор он стал объектом множества исследований, которые помогли лучше понять жизнь доисторических европейцев.

Недавние анализы микрофлоры, сохранившейся на его останках, привели к неожиданному открытию: ученым удалось выделить дрожжи и использовать их для приготовления хлеба на закваске. По словам микробиологов из Института изучения мумий, тесто на этих дрожжах поднималось около 24 часов и вело себя почти так же, как при использовании современных культур.

Исследователи также отметили, что эксперимент был первым и результат можно улучшить, однако сам факт успешного приготовления хлеба уже считается важным достижением. Теперь команда планирует расширить исследования и проверить, подойдут ли эти дрожжи для производства пива, в том числе в сотрудничестве с профильными специалистами пищевой индустрии и пивоваренными компаниями. Ученые предполагают, что микроорганизмы попали в тело Этци уже после его смерти и смогли сохраниться в холодной среде. Генетический анализ подтвердил их относительно раннее проникновение в останки.