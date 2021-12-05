Поддержка вакцинации против коронавируса среди аудитории NEWSru.co.il снизилась. Итоги опроса
Около года в Израиле проводится массовая вакцинация против коронавируса. Для этой цели используются в основном вакцины Pfizer/BioNTech. Вакцинация является добровольной, но стимулируемой. При этом во многих странах уже заговорили о необходимости обязательной вакцинации.
Редакция NEWSru.co.il провела опрос с целью выяснения отношения наших читателей к вакцинации против коронавируса. Это наш третий подобный опрос. Мы проводили опросы на ту же тему в январе 2021 года, когда массовая вакцинация только начиналась, и в сентябре 2021 года, когда шел третий этап вакцинации. Сейчас мы решили провести такой опрос снова, прежде всего, чтобы выяснить мотивы тех, кто отказывается от вакцинации, и узнать, в какой степени наша аудитория поддерживает идею обязательной вакцинации.
В опросе, который проходил 3-5 декабря, принял участие 2651 респондент (1900 из них ответили на все 18 вопросов).
ИТОГИ ОПРОСА
58% опрошенных считают, что следует вакцинироваться против коронавируса, если нет медицинских противопоказаний. 29% считают, что – не следует. Прочие затрудняются с однозначным ответом. Отметим, что три месяца назад при проведении аналогичного опроса в необходимости вакцинации были уверены 73% наших читателей и только 15% выступали против.
При этом 64% участников опроса сообщили, что они полностью вакцинированы (не менее двух прививок, последняя – не раньше, чем полгода назад). 6% вакцинированы, но давно (после второй прививки прошло больше полугода, третьей прививки нет). Около 1% вакцинированы, но не полностью (только одна прививка). 5% сообщили, что не вакцинированы, так как переболели коронавирусным заболеванием. Еще 5% заявили, что не вакцинированы, так как у них есть медицинские противопоказания. 14% заявили, что они не вакцинированы хотя медицинских противопоказаний нет.
77% читателей NEWSru.co.il старше 60 лет полностью вакцинированы. Средний показатель по стране для этой возрастной категории – 84%.
58% читателей NEWSru.co.il младше 60 лет полностью вакцинированы. Средний показатель по стране для этой возрастной категории (если считать только тех, кто старше 16-ти) – 71%.
Таким образом, наш опрос вновь подтверждает результаты проводившихся ранее исследований, согласно которым среди русскоязычных израильтян процент вакцинированных против коронавируса ниже, чем в среднем по стране. В значительной степени это связано с тем, что пропаганде вакцинации в русскоязычном секторе государством уделяется недостаточное внимание.
Проведенный опрос показал, что среди наших читателей люди младше 60 лет чаще не делали прививку против коронавируса, чем люди старше 60 лет. Среди тех, кто младше 60-ти, таких 30%. Среди респондентов старше 60-ти таких 17%.
При этом женщины чаще не делали прививку против коронавируса, чем мужчины. Среди женщин таких 26%. Среди мужчин – 19%.
Был задан вопрос: "Готовы ли вы и дальше следовать рекомендациям минздрава и, если потребуется, делать новые прививки против коронавируса (четвертую, пятую и т.д.)?" 51% ответили: "Да, я доверяю специалистам в области здравоохранения, буду и дальше прививаться". 12% заявили: "Нет, я вакцинирован/а и считаю, что больше прививок мне не требуется". 6%: "Нет, я переболел/а коронавирусом и считаю, что прививок мне не требуется". 17% выступили против вакцинации, заявив: "Нет, я не вакцинирован/а, не переболел/а коронавирусом, прививаться не буду".
Основные причины, по которым люди решали не прививаться против коронавируса: 1) "Потому что я против принуждения" (22%, три месяца назад таких было 11%), 2) "Потому что считаю, что вакцина наносит вред здоровью" (17%, три месяца назад таких было 10%), 3) "Потому что опасаюсь побочных эффектов" (15%, три месяца назад таких было 11%), 4) "Потому что не верю в эффективность вакцинации" (13%, три месяца назад – 9%), 5) "Потому что считаю, что это бессмысленно" (12%, три месяца назад – 7%).
Был задан вопрос: "Как вы считаете, что безопаснее для ребенка – вакцинироваться или переболеть коронавирусом?" 45% выбрали ответ "Вакцинироваться". 28% ответили: "Переболеть". Прочие затруднились с ответом.
Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что не следует спешить вакцинировать ребенка, лучше подождать появления новой вакцины "против омикрона"?" 28% сказали: "Это абсурдное мнение, считаю, что прививать детей надо немедленно". 27% ответили: "Мне такой подход кажется сомнительным, но пусть родители сами решают". 23% выбрали ответ: "Да, мне это мнение кажется верным, спешить с вакцинацией детей не следует".
Вопрос: "Если у вас есть дети/внуки 5-11 лет, считаете ли вы необходимым вакцинировать их против коронавируса?" Мнения тех, у кого есть дети или внуки этого возраста, разделились примерно поровну.
Вопрос: "Как государству следует стимулировать вакцинацию?" 49% выбрали ответ "Путем разъяснения необходимости вакцинации". 28% – "Положительные стимулы". 26% – "Отрицательные стимулы (санкции)". 35% ответили: "Никак, пусть все идет своим чередом" (три месяца назад таких было 23%).
49% согласны с мнением, что необходимо в принудительном порядке прививать против коронавируса всех работников системы просвещения и системы здравоохранения. 41% с этим не согласны.
Вопрос: "Как вы относитесь к идее введения обязательной вакцинации против коронавируса?" 40% выступили категорически против. 21% заявили: "Однозначно поддерживаю". 21% выбрали ответ: "Мне это кажется необходимым, хотя и считаю это ограничением свобод". 15% ответили: "Мне это не нравится, но смирюсь, если другого выхода не будет".
Вопрос: "Как вы относитесь к рекомендации правительства воздержаться от поездок заграницу из-за новой волны эпидемии?" 49% ответили: "Считаю эту рекомендацию разумной и воздержусь от поездок". 24% выбрали ответ: "Считаю эту рекомендацию необоснованной, путешествовать буду, если получится". 21%: "Эта рекомендация обоснована, но я привит/а и буду путешествовать, если получится".
66% опрошенных получают информацию о вакцинации против коронавируса из израильских русскоязычных интернет-СМИ. 39% – из публикаций минздрава Израиля. 38% – из израильских ивритоязычных интернет-СМИ. 37% – из научных публикаций. Другие источники, включая радио, телевидение, газеты, зарубежные СМИ, социальные сети используют для получения такой информации менее трети опрошенных.
33% участников опроса считают, что правительство Израиля в недостаточной степени в период эпидемии ведет разъяснительную работу среди русскоязычных. 36% с этим не согласны. Прочие затрудняются с оценкой.
Был задан вопрос: "Видели ли вы ролики минздрава Израиля с разъяснением необходимости вакцинации детей и как их оцениваете?" 47% сказали, что не видели такие ролики. 43% говорят, что такие ролики видели. При этом среди тех, кто эти ролики видел, почти втрое больше таких, кто считает, что такие ролики никого ни в чем убедить не могут, чем тех, кто полагает, что они помогут убедить родителей вакцинировать детей.
30% считают, что правительство Беннета-Лапида лучше справляет с борьбой с эпидемией коронавируса, чем предыдущее правительство. И только 18% считают, что с этой задачей лучше справлялось правительство Нетаниягу-Ганца. (Отметим, что три месяца назад больше было таких, кто считал, что правительство Нетаниягу-Ганца успешней боролось с эпидемией, чем борется правительство Беннета-Лапида).
42% опрошенных считают, что вакцинация поможет победить пандемию коронавируса. 36% считают, что не поможет.
ОСНОВНОЙ ВЫВОД
Онлайн-опрос NEWSru.co.il не позволяет однозначно судить об отношении русскоязычных израильтян к вакцинации против коронавируса, так как подобное голосование нельзя считать строгим социологическим исследованием. Однако наши опросы, как стало очевидным за многие годы их проведения, показательны. И нынешний опрос позволяет предположить, что поддержка идеи всеобщей вакцинации против коронавируса снизилась в последние месяцы не только среди нашей аудитории, но и среди русскоязычного сектора в Израиле в целом. Вероятно, свою роль в этом сыграло неоднозначное отношение к вакцинации несовершеннолетних. Идея обязательной вакцинации также не находит однозначной поддержки среди большинства нашей аудитории.
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