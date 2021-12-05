Поддержка вакцинации против коронавируса среди аудитории NEWSru.co.il снизилась. Итоги опроса

Около года в Израиле проводится массовая вакцинация против коронавируса. Для этой цели используются в основном вакцины Pfizer/BioNTech. Вакцинация является добровольной, но стимулируемой. При этом во многих странах уже заговорили о необходимости обязательной вакцинации.

Редакция NEWSru.co.il провела опрос с целью выяснения отношения наших читателей к вакцинации против коронавируса. Это наш третий подобный опрос. Мы проводили опросы на ту же тему в январе 2021 года, когда массовая вакцинация только начиналась, и в сентябре 2021 года, когда шел третий этап вакцинации. Сейчас мы решили провести такой опрос снова, прежде всего, чтобы выяснить мотивы тех, кто отказывается от вакцинации, и узнать, в какой степени наша аудитория поддерживает идею обязательной вакцинации.

В опросе, который проходил 3-5 декабря, принял участие 2651 респондент (1900 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

58% опрошенных считают, что следует вакцинироваться против коронавируса, если нет медицинских противопоказаний. 29% считают, что – не следует. Прочие затрудняются с однозначным ответом. Отметим, что три месяца назад при проведении аналогичного опроса в необходимости вакцинации были уверены 73% наших читателей и только 15% выступали против.

При этом 64% участников опроса сообщили, что они полностью вакцинированы (не менее двух прививок, последняя – не раньше, чем полгода назад). 6% вакцинированы, но давно (после второй прививки прошло больше полугода, третьей прививки нет). Около 1% вакцинированы, но не полностью (только одна прививка). 5% сообщили, что не вакцинированы, так как переболели коронавирусным заболеванием. Еще 5% заявили, что не вакцинированы, так как у них есть медицинские противопоказания. 14% заявили, что они не вакцинированы хотя медицинских противопоказаний нет.

77% читателей NEWSru.co.il старше 60 лет полностью вакцинированы. Средний показатель по стране для этой возрастной категории – 84%.

58% читателей NEWSru.co.il младше 60 лет полностью вакцинированы. Средний показатель по стране для этой возрастной категории (если считать только тех, кто старше 16-ти) – 71%.

Проведенный опрос показал, что среди наших читателей люди младше 60 лет чаще не делали прививку против коронавируса, чем люди старше 60 лет. Среди тех, кто младше 60-ти, таких 30%. Среди респондентов старше 60-ти таких 17%.

При этом женщины чаще не делали прививку против коронавируса, чем мужчины. Среди женщин таких 26%. Среди мужчин – 19%.

Был задан вопрос: "Готовы ли вы и дальше следовать рекомендациям минздрава и, если потребуется, делать новые прививки против коронавируса (четвертую, пятую и т.д.)?" 51% ответили: "Да, я доверяю специалистам в области здравоохранения, буду и дальше прививаться". 12% заявили: "Нет, я вакцинирован/а и считаю, что больше прививок мне не требуется". 6%: "Нет, я переболел/а коронавирусом и считаю, что прививок мне не требуется". 17% выступили против вакцинации, заявив: "Нет, я не вакцинирован/а, не переболел/а коронавирусом, прививаться не буду".

Основные причины, по которым люди решали не прививаться против коронавируса: 1) "Потому что я против принуждения" (22%, три месяца назад таких было 11%), 2) "Потому что считаю, что вакцина наносит вред здоровью" (17%, три месяца назад таких было 10%), 3) "Потому что опасаюсь побочных эффектов" (15%, три месяца назад таких было 11%), 4) "Потому что не верю в эффективность вакцинации" (13%, три месяца назад – 9%), 5) "Потому что считаю, что это бессмысленно" (12%, три месяца назад – 7%).

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что не следует спешить вакцинировать ребенка, лучше подождать появления новой вакцины "против омикрона"?" 28% сказали: "Это абсурдное мнение, считаю, что прививать детей надо немедленно". 27% ответили: "Мне такой подход кажется сомнительным, но пусть родители сами решают". 23% выбрали ответ: "Да, мне это мнение кажется верным, спешить с вакцинацией детей не следует".

Вопрос: "Если у вас есть дети/внуки 5-11 лет, считаете ли вы необходимым вакцинировать их против коронавируса?" Мнения тех, у кого есть дети или внуки этого возраста, разделились примерно поровну.

Вопрос: "Как государству следует стимулировать вакцинацию?" 49% выбрали ответ "Путем разъяснения необходимости вакцинации". 28% – "Положительные стимулы". 26% – "Отрицательные стимулы (санкции)". 35% ответили: "Никак, пусть все идет своим чередом" (три месяца назад таких было 23%).

49% согласны с мнением, что необходимо в принудительном порядке прививать против коронавируса всех работников системы просвещения и системы здравоохранения. 41% с этим не согласны.

Вопрос: "Как вы относитесь к идее введения обязательной вакцинации против коронавируса?" 40% выступили категорически против. 21% заявили: "Однозначно поддерживаю". 21% выбрали ответ: "Мне это кажется необходимым, хотя и считаю это ограничением свобод". 15% ответили: "Мне это не нравится, но смирюсь, если другого выхода не будет".

66% опрошенных получают информацию о вакцинации против коронавируса из израильских русскоязычных интернет-СМИ. 39% – из публикаций минздрава Израиля. 38% – из израильских ивритоязычных интернет-СМИ. 37% – из научных публикаций. Другие источники, включая радио, телевидение, газеты, зарубежные СМИ, социальные сети используют для получения такой информации менее трети опрошенных.

33% участников опроса считают, что правительство Израиля в недостаточной степени в период эпидемии ведет разъяснительную работу среди русскоязычных. 36% с этим не согласны. Прочие затрудняются с оценкой.

Был задан вопрос: "Видели ли вы ролики минздрава Израиля с разъяснением необходимости вакцинации детей и как их оцениваете?" 47% сказали, что не видели такие ролики. 43% говорят, что такие ролики видели. При этом среди тех, кто эти ролики видел, почти втрое больше таких, кто считает, что такие ролики никого ни в чем убедить не могут, чем тех, кто полагает, что они помогут убедить родителей вакцинировать детей.

30% считают, что правительство Беннета-Лапида лучше справляет с борьбой с эпидемией коронавируса, чем предыдущее правительство. И только 18% считают, что с этой задачей лучше справлялось правительство Нетаниягу-Ганца. (Отметим, что три месяца назад больше было таких, кто считал, что правительство Нетаниягу-Ганца успешней боролось с эпидемией, чем борется правительство Беннета-Лапида).

ОСНОВНОЙ ВЫВОД

Онлайн-опрос NEWSru.co.il не позволяет однозначно судить об отношении русскоязычных израильтян к вакцинации против коронавируса, так как подобное голосование нельзя считать строгим социологическим исследованием. Однако наши опросы, как стало очевидным за многие годы их проведения, показательны. И нынешний опрос позволяет предположить, что поддержка идеи всеобщей вакцинации против коронавируса снизилась в последние месяцы не только среди нашей аудитории, но и среди русскоязычного сектора в Израиле в целом. Вероятно, свою роль в этом сыграло неоднозначное отношение к вакцинации несовершеннолетних. Идея обязательной вакцинации также не находит однозначной поддержки среди большинства нашей аудитории.