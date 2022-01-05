Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье5 января 2022 г., 20:41

С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах

Министерство здравоохранения сообщает, что с четверга, 6 января, "быстрые" тесты на коронавирус будут проводиться в стенах младших школ - для учеников и учителей, которые были в контакте с зараженным коронавирусом.

Проверки будут делать ответственные за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом в школах.

Для этого 3200 человек, назначенных на эту должность, прошли соответствующую подготовку.


Минздрав также разрешил ряду жизнеобеспечивающих структур делать своим сотрудником экспресс-тесты на месте работы.

Эти шаги призваны облегчить процесс проверок и снять нагрузку с пунктов экспресс-тестов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 05 января 2022
Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:41 С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах
13:01 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 330 заразившихся, 10 больных COVID-19 умерли
12:38 Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус
11:56 В минздраве обсудят данные о новом штамме коронавируса, обнаруженном во Франции
10:44 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 828 человек
09:58 Коронавирусный "светофор" в Израиле: все крупные города "красные" или "оранжевые"
09:26 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 58 тысяч зараженных, 0,2% из них в тяжелом состоянии
08:44 Украина: за сутки выявлено около 5000 заразившихся коронавирусом, 273 больных COVID-19 умерли
08:13 Исследование: четвертая доза вакцины Pfizer в пять раз увеличивает количество антител
07:58 Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест
Загрузка...