С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах

Министерство здравоохранения сообщает, что с четверга, 6 января, "быстрые" тесты на коронавирус будут проводиться в стенах младших школ - для учеников и учителей, которые были в контакте с зараженным коронавирусом.

Проверки будут делать ответственные за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом в школах.

Для этого 3200 человек, назначенных на эту должность, прошли соответствующую подготовку.

Минздрав также разрешил ряду жизнеобеспечивающих структур делать своим сотрудником экспресс-тесты на месте работы.

Эти шаги призваны облегчить процесс проверок и снять нагрузку с пунктов экспресс-тестов.