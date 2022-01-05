С 6 января антиген-тесты на коронавирус будут делаться в младших школах
Министерство здравоохранения сообщает, что с четверга, 6 января, "быстрые" тесты на коронавирус будут проводиться в стенах младших школ - для учеников и учителей, которые были в контакте с зараженным коронавирусом.
Проверки будут делать ответственные за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом в школах.
Для этого 3200 человек, назначенных на эту должность, прошли соответствующую подготовку.
Минздрав также разрешил ряду жизнеобеспечивающих структур делать своим сотрудником экспресс-тесты на месте работы.
Эти шаги призваны облегчить процесс проверок и снять нагрузку с пунктов экспресс-тестов.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 05 января 2022
Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус
Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус