Коронавирус в мире: более 515 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6269587 человек (+3689 за сутки), более 515 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, более 470 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1023513 умерших
Бразилия – 663816
Индия – 523975 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 376421 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324350
Перу – 212891
Великобритания – 175546
Италия – 164041
Индонезия – 156321
Франция – 146376
Иран – 141138
Колумбия – 139797
Германия – 136405
Аргентина – 128653
Польша – 116070
Украина – 108411
Испания – 104668
ЮАР – 100407
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6296
Бразилия – 3083
Польша – 3073
США – 3059
Аргентина – 2799
Италия – 2720
Колумбия – 2695
Россия – 2577
Великобритания – 2561
Украина – 2507
Мексика – 2468
Испания – 2237
Франция – 2233
ЮАР – 1655
Иран – 1642
Германия – 1619
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 25 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4085418 заражений, 10699 заболевших умерли. Относительная смертность: 1147 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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