Коронавирус в мире: более 515 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6269587 человек (+3689 за сутки), более 515 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, более 470 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1023513 умерших

Бразилия – 663816

Индия – 523975 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 376421 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324350

Перу – 212891

Великобритания – 175546

Италия – 164041

Индонезия – 156321

Франция – 146376

Иран – 141138

Колумбия – 139797

Германия – 136405

Аргентина – 128653

Польша – 116070

Украина – 108411

Испания – 104668

ЮАР – 100407

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6296

Бразилия – 3083

Польша – 3073

США – 3059

Аргентина – 2799

Италия – 2720

Колумбия – 2695

Россия – 2577

Великобритания – 2561

Украина – 2507

Мексика – 2468

Испания – 2237

Франция – 2233

ЮАР – 1655

Иран – 1642

Германия – 1619

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн