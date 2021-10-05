Коронавирус в мире: 236 млн заразились, более 4,8 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 октября 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 4822761 человек (+6794 за сутки), более 236 млн заразились, более 18 млн инфицированы в настоящее время, более 213 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 722260 умерших
Бразилия – 598185
Индия – 449283
Мексика – 279104
Россия – 210801 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 199485
Индонезия – 142261
Великобритания – 136986
Италия – 131068
Колумбия – 126425
Иран – 121347
Франция – 116848
Аргентина – 115283
Германия – 94342
ЮАР – 87819
Испания – 86527
Польша – 75695
Турция – 64909
Украина – 56889
Филиппины – 38828
Румыния – 37677
Чили – 37500
Эквадор – 32805
Чехия – 30478
Венгрия – 30230
Канада – 28001
Пакистан – 27947
Бангладеш – 27591
Малайзия – 26759
Бельгия – 25632
Тунис – 24934
Ирак – 22392
Болгария – 21038
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5946
Венгрия – 3139
Болгария – 3057
Чехия – 2839
Бразилия – 2789
Аргентина – 2522
Колумбия – 2452
Бельгия – 2200
Италия – 2172
США – 2166
Мексика – 2137
Тунис – 2082
Великобритания – 2005
Польша – 2003
Румыния – 1975
Чили – 1941
Испания – 1850
Эквадор – 1825
Франция – 1785
ЮАР – 1458
Россия – 1444
Иран – 1422
Украина – 1311
Германия – 1122
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 45 млн человек. Около 34 млн в Индии. Более 21 млн в Бразилии. Более 7 млн в Великобритании, России, Турции, Франции. Более 5 млн в Иране, Аргентине. Более 4 млн в Италии, Колумбии, Испании, Индонезии, Германии. Более 3 млн в Мексике. Более 2 млн в Польше, Украине, ЮАР, Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Ираке. Более 1 млн в Чехии, Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Таиланде, Румынии, Швеции, Португалии.
Коронавирус был выявлен у 1293498 израильтян, 7843 из них умерли. Относительная смертность: 841 на 1 млн (82-е место в мире).
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