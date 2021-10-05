Коронавирус в мире: 236 млн заразились, более 4,8 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 5 октября 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 4822761 человек (+6794 за сутки), более 236 млн заразились, более 18 млн инфицированы в настоящее время, более 213 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 722260 умерших

Бразилия – 598185

Индия – 449283

Мексика – 279104

Россия – 210801 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 199485

Индонезия – 142261

Великобритания – 136986

Италия – 131068

Колумбия – 126425

Иран – 121347

Франция – 116848

Аргентина – 115283

Германия – 94342

ЮАР – 87819

Испания – 86527

Польша – 75695

Турция – 64909

Украина – 56889

Филиппины – 38828

Румыния – 37677

Чили – 37500

Эквадор – 32805

Чехия – 30478

Венгрия – 30230

Канада – 28001

Пакистан – 27947

Бангладеш – 27591

Малайзия – 26759

Бельгия – 25632

Тунис – 24934

Ирак – 22392

Болгария – 21038



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5946

Венгрия – 3139

Болгария – 3057

Чехия – 2839

Бразилия – 2789

Аргентина – 2522

Колумбия – 2452

Бельгия – 2200

Италия – 2172

США – 2166

Мексика – 2137

Тунис – 2082

Великобритания – 2005

Польша – 2003

Румыния – 1975

Чили – 1941

Испания – 1850

Эквадор – 1825

Франция – 1785

ЮАР – 1458

Россия – 1444

Иран – 1422

Украина – 1311

Германия – 1122



Коронавирус был выявлен у 1293498 израильтян, 7843 из них умерли. Относительная смертность: 841 на 1 млн (82-е место в мире).