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NEWSru.co.il :: Здоровье6 декабря 2021 г., 18:46

Израильская певица Насрин Кадри попала в больницу после пластической операции за границей

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Насрин Кадри. Август 2021 года

Израильская ассоциация пластической и эстетической хирургии в очередной раз предупредила израильтян об опасности операций, проводимых за границей. Это заявление было выпущено после того, как стало известно, что певица Настрин Кадри попала в больницу.

В программе "Добрый вечер с Гаем Пинесом", выходящей на 12-м телеканале, 5 декабря рассказывалось о том, что Настрин Кадри прошла абдоминопластику в Турции. Через несколько дней после возвращения в Израиль она с сильными болями обратилась в приемное отделение больницы, где выяснилось, что некоторые швы разошлись, что привело к попаданию инфекции. Певице предстоит длительное и болезненное лечение и восстановление.

В заявлении, распространенном Израильской ассоциацией эстетической пластической хирургии, говорится, что осложнения после операций, проведенных за границей, могут привести к инфекции, оставить серьезные рубцы и даже иметь летальный исход.


Доктор Меир Коэн, председатель ассоциации в интервью сайту "Мако" говорил о высокой квалификации израильских специалистов, которые после получения общей лицензии на медицинскую практику продолжают обучение в области эстетической и пластической хирургии, завершают 6-летний период специализации, в ходе которого они оказывают помощь раненым в ходе боевых действий, проводят операции по восстановлению груди и т.д. и только после этого получают от минздрава удостоверение специалиста в этой области. Таким образом, проходит 13 лет с начала обучения, когда доктор начинает проводить самостоятельные операции.

Меир Коэн сравнивает пластические операции под общим наркозом, проводимые за границей, с "русской рулеткой, так как их результат невозможно предугадать. Пациент ничего не знает, где и сколько лет учился его хирург, имеет ли он опыт подобных операций, и, наконец, при лечении за границей, как правило, отсутствует послеоперационное наблюдение.

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