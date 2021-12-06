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NEWSru.co.il :: Здоровье6 декабря 2021 г., 17:57

6 декабря родители должны проверить детей на антиген перед возвращением в школы и детсады

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6 декабря родители должны проверить детей на антиген перед возвращением в школы и детсады

Днем ранее правительство приняло решение, что учащиеся 1-6 классов и дошкольники будут допускаться к занятиям после каникул только после того, как они пройдут тест на антиген.

Тест на антиген должен проводиться родителями в домашних условиях. На официальном сайте для родителей учащихся говорится, что наборы для проведения теста учебные заведения раздавали перед каникулами. В случае, если набор не был получен, представители минздрава рекомендуют связаться с учебным заведением, если в школе и детском саду не осталось наборов - рекомендуется связаться либо с отделом образования в местных органах власти, либо с ответственным за борьбу с эпидемией в местных органах власти.

Редакции NEWSru.co.il известно о случаях, когда родители перед каникулами не только не получили тестовые наборы для детей, но и не были предупреждены о том, что такие наборы им понадобятся.


Тест необходимо провести вечером 6 декабря. В случае получения положительного результата ребенок не должен идти в школу или детский сад.

В случае отрицательного теста родители должны подготовить декларацию за своей подписью для учебного заведения. Бланк декларации можно скачать на официальном портале для родителей или написать от руки. В декларации должно быть указано полное имя ребенка, его номер удостоверения личности, полное имя родителя, а также указать, что тест проводился в полном соответствии с инструкцией к тестовому набору и указать результат.

В случае, если тест не был проведен, учебное заведение не может допустить ребенка до занятий.

Дети отсутствовавшие на занятиях 7 декабря, должны будут принести декларацию родителей с результатами теста перед возвращением в школу или детский сад.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 декабря 2021
Для возвращения в школы и детсады после каникул необходим отрицательный результат антиген-теста
 

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