Коронавирус в мире: 516 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6272172 человек (+2585 за сутки), около 516 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, около 471 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1023908 умерших
Бразилия – 663967
Индия – 523975 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 376560 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324350
Перу – 212906
Великобритания – 175984
Италия – 164179
Индонезия – 156340
Франция – 146498
Иран – 141145
Колумбия – 139809
Германия – 136564
Аргентина – 128653
Польша – 116099
Украина – 108411
Испания – 104668
ЮАР – 100471
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6296
Бразилия – 3083
Польша – 3074
США – 3060
Аргентина – 2799
Италия – 2723
Колумбия – 2695
Россия – 2578
Великобритания – 2568
Украина – 2507
Мексика – 2468
Испания – 2237
Франция – 2235
ЮАР – 1656
Иран – 1642
Германия – 1620
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 25 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4085418 заражений, 10699 заболевших умерли. Относительная смертность: 1147 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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