Коронавирус в мире: 516 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6272172 человек (+2585 за сутки), около 516 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, около 471 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1023908 умерших

Бразилия – 663967

Индия – 523975 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 376560 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324350

Перу – 212906

Великобритания – 175984

Италия – 164179

Индонезия – 156340

Франция – 146498

Иран – 141145

Колумбия – 139809

Германия – 136564

Аргентина – 128653

Польша – 116099

Украина – 108411

Испания – 104668

ЮАР – 100471

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6296

Бразилия – 3083

Польша – 3074

США – 3060

Аргентина – 2799

Италия – 2723

Колумбия – 2695

Россия – 2578

Великобритания – 2568

Украина – 2507

Мексика – 2468

Испания – 2237

Франция – 2235

ЮАР – 1656

Иран – 1642

Германия – 1620

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн