Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 7 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5490044 человек (+7791 за сутки), около 301 млн заразились, около 38 млн инфицированы в настоящее время, около 258 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 855843 умерших
Бразилия – 619730
Индия – 483178
Россия – 313817 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299933
Перу – 202934
Великобритания – 149515
Индонезия – 144116
Италия – 138474
Иран – 131802
Колумбия – 130191
Франция – 125013
Аргентина – 117386
Германия – 114207
Польша – 99311
Украина – 96896
ЮАР – 92112
Испания – 89837
Турция – 83231
Румыния – 58940
Филиппины – 51743
Венгрия – 39679
Чили – 39207
Чехия – 36449
Эквадор – 33699
Вьетнам – 33644
Малайзия – 31628
Болгария – 31375
Канада – 30584
Пакистан – 28961
Бельгия – 28446
Бангладеш – 28097
Тунис – 25630
Ирак – 24194
Египет – 21882
Таиланд – 21799
Греция – 21185
Нидерланды – 21041
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6028
Болгария – 4567
Венгрия – 4123
Чехия – 3394
Румыния – 3095
Бразилия – 2885
Польша – 2628
США – 2563
Аргентина – 2562
Колумбия – 2518
Бельгия – 2438
Италия – 2295
Мексика – 2290
Украина – 2236
Великобритания – 2185
Россия – 2149
Тунис – 2135
Греция – 2048
Чили – 2025
Испания – 1920
Франция – 1909
Эквадор – 1867
Иран – 1539
ЮАР – 1524
Германия – 1357
Нидерланды – 1224
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 60 млн человек. Более 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 11 млн во Франции. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии, Аргентине. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1448455 израильтян, 8259 из них умерли. Относительная смертность: 886 на 1 млн (88-е место в мире).
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