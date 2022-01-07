Коронавирус в мире: около 301 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 7 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5490044 человек (+7791 за сутки), около 301 млн заразились, около 38 млн инфицированы в настоящее время, около 258 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 855843 умерших

Бразилия – 619730

Индия – 483178

Россия – 313817 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299933

Перу – 202934

Великобритания – 149515

Индонезия – 144116

Италия – 138474

Иран – 131802

Колумбия – 130191

Франция – 125013

Аргентина – 117386

Германия – 114207

Польша – 99311

Украина – 96896

ЮАР – 92112

Испания – 89837

Турция – 83231

Румыния – 58940

Филиппины – 51743

Венгрия – 39679

Чили – 39207

Чехия – 36449

Эквадор – 33699

Вьетнам – 33644

Малайзия – 31628

Болгария – 31375

Канада – 30584

Пакистан – 28961

Бельгия – 28446

Бангладеш – 28097

Тунис – 25630

Ирак – 24194

Египет – 21882

Таиланд – 21799

Греция – 21185

Нидерланды – 21041



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6028

Болгария – 4567

Венгрия – 4123

Чехия – 3394

Румыния – 3095

Бразилия – 2885

Польша – 2628

США – 2563

Аргентина – 2562

Колумбия – 2518

Бельгия – 2438

Италия – 2295

Мексика – 2290

Украина – 2236

Великобритания – 2185

Россия – 2149

Тунис – 2135

Греция – 2048

Чили – 2025

Испания – 1920

Франция – 1909

Эквадор – 1867

Иран – 1539

ЮАР – 1524

Германия – 1357

Нидерланды – 1224



Коронавирус был выявлен у 1448455 израильтян, 8259 из них умерли. Относительная смертность: 886 на 1 млн (88-е место в мире).