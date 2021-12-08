Минздрав увеличил период карантина для зараженных штаммом "омикрон"

В среду, 8 декабря, министерство здравоохранения и штаб по борьбе с эпидемией объявили об изменении правил карантина для израильтян, заразившихся штаммом "омикрон".

С 9 декабря они должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата (в настоящий момент период карантина составляет 10 дней). "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина.

В минздраве поясняют, что правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы.

Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.