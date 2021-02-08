Коронавирус в Израиле: около 68 тысяч зараженных, за сутки умерли 50 больных COVID-19

В понедельник, 8 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 692101 заразившихся (+6518 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 67651 человек (-3487).

619329 (+9955) выздоровели после коронавируса.

5121 (+50) заболевших COVID-19 умерли.

1720 (-66) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1059 (-51) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 373 (-10) из них в критическом состоянии, 300 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 53618 тестов. В 8,8% случаев выявлялся коронавирус.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; Более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 81 населенный пункт в стране определяется минздравом как "красный" и 103 как "оранжевые", среди "зеленых" нет крупных городов. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 75% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 8 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3480406 человек (около 53 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2081509 человек (около 65 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы около 23% населения страны.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 90% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, в категории 80-89 – 87%/78%, 70-79 – 94%/86%, 60-69% – 78%/68%, 50-59 – 69%/46%, 40-49 – 58%/26%, 30-39 – 40%/14%, 20-29 – 32%/10%, моложе 20 (но не младше 16) – 10%/1%.

Отметим, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы.

Израиль на этой неделе перестал быть мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. На первом месте в мире по этому показателю Объединенные Арабские Эмираты.