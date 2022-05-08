Коронавирус в мире: более 517 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6275882 человек (+1389 за сутки), более 517 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, около 472 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1,024,525 умерших
Бразилия – 664,179
Индия – 524,064 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 376,828 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324,350
Перу – 212,933
Великобритания – 176,212
Италия – 164,417
Индонезия – 156,371
Франция – 146,670
Иран – 141,165
Колумбия – 139,809
Германия – 136,914
Аргентина – 128,653
Польша – 116,138
Украина – 108,411
Испания – 104,869
ЮАР – 100,516
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6296
Бразилия – 3084
Польша – 3075
США – 3062
Аргентина – 2799
Италия – 2727
Колумбия – 2695
Россия – 2580
Великобритания – 2571
Украина – 2507
Мексика – 2468
Испания – 2241
Франция – 2238
ЮАР – 1656
Иран – 1642
Германия – 1625
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 25 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4090380 заражений, 10741 заболевших умерли. Относительная смертность: 1152 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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