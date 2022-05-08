Коронавирус в мире: более 517 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 8 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6275882 человек (+1389 за сутки), более 517 млн заразились, более 39 млн инфицированы в настоящее время, около 472 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1,024,525 умерших

Бразилия – 664,179

Индия – 524,064 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 376,828 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324,350

Перу – 212,933

Великобритания – 176,212

Италия – 164,417

Индонезия – 156,371

Франция – 146,670

Иран – 141,165

Колумбия – 139,809

Германия – 136,914

Аргентина – 128,653

Польша – 116,138

Украина – 108,411

Испания – 104,869

ЮАР – 100,516

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6296

Бразилия – 3084

Польша – 3075

США – 3062

Аргентина – 2799

Италия – 2727

Колумбия – 2695

Россия – 2580

Великобритания – 2571

Украина – 2507

Мексика – 2468

Испания – 2241

Франция – 2238

ЮАР – 1656

Иран – 1642

Германия – 1625

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 84 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн