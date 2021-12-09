Минздрав: Орен Зариф не имеет лицензии на занятие медициной, и его публикации не имеют научного обоснования

Комиссия министерства здравоохранения по борьбе с введением населения в заблуждение опубликовала разъяснение касательно публикаций в печатных и онлайн-СМИ медиумом и экстрасенсом Ореном Зарифом, "лечащим от всех болезней".

- Орен Зариф не обладает лицензией, необходимой для ведения деятельности в области медицины или занятия какой-либо медицинской профессией. Информация, предоставленная им или в его публикациях, не может служить руководством для пациентов с заболеваниями и медицинскими состояниями, указанными в его публикациях. Она также не может служить медицинской рекомендацией или указанием.



- Информация и консультации, которые дает Орен Зариф, не заменяют индивидуальные медицинские консультации или другие консультации медицинского персонала, а также рекомендации по использованию, изменению дозировки или отмене какого-либо препарата.



- Нет никаких научных данных , подтверждающих метод лечения и консультирования, который практикует Орен Зариф среди пациентов с заболеваниями и состояниями, перечисленными в его публикациях.



- Публикации Орена Зарифа делаются без каких-либо научных оснований. Они вводят население в заблуждение, в них используется запрещенное описание мистических методов лечения и исцеления, которые будто бы являются альтернативой медицинской помощи.

Разъяснение было опубликовано в ответ на запрос депутата Кнессета Михаль Розин. Следует отметить, что это не первое подобное разъяснение, публикуемое минздравом касательно Орена Зарифа.