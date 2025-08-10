Новый препарат от гриппа с добавлением шоколада превосходит традиционные лекарства

Ученые из Еврейского университета Иерусалима создали препарат от гриппа, включающий теобромин, входящий в состав шоколада. Препарат помогает не только при сезонном гриппе, но и при птичьем и свином.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Грипп прокатывается по всему миру каждый год. Его непредсказуемые мутации "пробивают" защиту, созданную вакцинами, и успешно сопротивляются действию лекарственных препаратов. Только в США сезонный грипп обходится примерно в $87 миллиардов долларов ежегодно на здравоохранение и потерю производительности.

Существующие противогриппозные препараты, такие как Тамифлю, теряют эффективность по мере адаптации вируса. Большинство используемых лекарств нацелены на вирусный белок, который постоянно мутирует, делая лечение менее эффективным. Новый препарат может изменить подходы к лечению гриппа. Одним из компонентов препарата является теобромин – соединение, которое содержится в шоколаде.

Препарат воздействует на одну из главных слабостей вируса гриппа – на его ионный канал. Этот канал служит вирусу своеобразными воротами для размножения и распространения. Блокируя канал, ученые лишают вирус способности к выживанию. Результаты испытаний на клеточных культурах и на животных показали, что новое лекартсво превосходит по эффективности Тамифлю, даже против самых устойчивых штаммов вируса, включая птичий и свиной грипп.

Ученые подчеркивает, что они предлагают не просто улучшенное лекарство от гриппа, а принципиально новый способ борьбы с вирусами, который может помочь при будущих пандемиях.

Следующим шагом станут клинические испытания на людях. Ученые считают, что уже полученные результаты дают надежду не только на эффективное лечение гриппа, но и на более надежный способ борьбы с вирусными заболеваниями в целом.