Внимание: отзывается партия детского сиропа от эпилепсии "Фенобарбитал"

Министерство здравоохранения объявляет об отзыве сиропа для лечения эпилепсии у детей "Фенобарбитал", который был произведен в аптечном изготовлении аптекой "Маян Хаим" – номер серии Mfg151277, срок годности 09.10.25.

Ранее было получено сообщение о ребенке, который был госпитализирован около полутора недель назад в связи с отравлением этим лекарством: выяснилось, что в сиропе содержится сильно завышенная дозировка действующего препарата.

Тем, кто купил это лекарство, необходимо немедленно прекратить им пользоваться. Лекарство следует вернуть, важно обратиться в больницу для проверки подозрения на передозировку препарата. Следует также обратиться в аптеку для получения альтернативного лекарства.

Минздрав поручил аптеке "Мааян Хаим" провести проверку дополнительных серий препарата.