Ученые описали долгосрочные изменения в глазах после ковида

Шведские ученые обнаружили длительные изменения в работе глаз у людей, перенесших COVID-19. Среди них – повреждение нервных волокон роговицы, нарушения реакции зрачков и изменение состава белков в слезной жидкости. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

По данным ученых, с различными нарушениями зрения сталкиваются до 35 процентов людей, перенесших тяжелую форму COVID-19 или страдающих от постковидного синдрома. Пациенты чаще всего жалуются на боль и усталость в глазах, повышенную чувствительность к свету, нечеткость зрения и трудности при чтении. Чтобы подробнее изучить эти нарушения, исследователи обследовали 100 жителей Швеции, у которых проблемы с глазами сохранялись более 12 недель после COVID-19. Для сравнения ученые также наблюдали за 32 людьми, перенесшими коронавирусную инфекцию без подобных осложнений.

У большинства участников проблемы со зрением появились в течение четырех месяцев после заражения. Пациенты рассказывали, что им стало сложнее читать тексты как на бумаге, так и с экрана, фокусировать зрение и выполнять привычные повседневные действия. При этом стандартные офтальмологические обследования практически не выявили заметных нарушений. Острота зрения, состояние роговицы и качество слезной пленки у пациентов в основном оставались в пределах нормы. Однако более подробные исследования обнаружили изменения, которые невозможно было выявить во время обычного осмотра.

В частности, ученые зафиксировали снижение плотности нервных волокон роговицы и увеличение количества дендритных клеток, связанных с работой иммунной системы. Кроме того, у пациентов медленнее происходило сужение и расширение зрачков. Исследование слезной жидкости также показало различия между двумя группами участников. У людей с длительными проблемами со зрением ученые обнаружили повышенную концентрацию нескольких белков.

На основе полученных данных исследователи разработали модель диагностики постковидных нарушений глаз. Использование пяти клинических показателей позволило выявлять патологию с точностью 77 процентов. После добавления данных о белках в слезной жидкости точность увеличилась до 91 процента.