x
10 мая 2026
|
последняя новость: 06:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 06:32
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Вспышка норовируса на Caribbean Princess: заболели 115 пассажиров и членов экипажа

Медицина
время публикации: 10 мая 2026 г., 01:28 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 05:36
Вспышка норовируса на Caribbean Princess: заболели 115 пассажиров и членов экипажа
AP Photo/Wilfredo Lee

Более 100 человек заболели норовирусом на круизном лайнере Caribbean Princess, совершающем рейс по Карибскому морю. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), симптомы заболевания зарегистрированы у 102 из 3116 пассажиров и 13 из 1131 членов экипажа.

Рейс начался 28 апреля и должен завершиться 11 мая возвращением судна во Флориду.

По данным CDC, основными симптомами стали диарея и рвота. Возбудителем признан норовирус.

Компания Princess Cruises ввела на борту усиленные санитарные меры, заболевших изолируют в каютах, у пациентов взяты образцы для лабораторных анализов. После возвращения судна в порт Канаверал планируется полная дезинфекция лайнера.

Норовирус вызывает острый гастроэнтерит: рвоту, диарею, боли в животе, иногда жар, головную боль и слабость. Он быстро передается от человека к человеку, через зараженную пищу, воду и поверхности, поэтому вспышки норовируса нередко фиксируются именно на круизных судах, где много людей находятся в замкнутом пространстве. Главный риск при заболевании – обезвоживание, особенно у пожилых и ослабленных пассажиров.

Случай на Caribbean Princess не связан со вспышкой хантавируса на другом круизном судне, MV Hondius. В обоих случаях речь идет о заболевании на корабле и изоляции заболевших, однако инфекции разные: норовирус – распространенная кишечная инфекция, обычно проходящая за несколько дней, тогда как андский штамм хантавируса, выявленный в истории с MV Hondius, является редким и потенциально тяжелым заболеванием, которое может передаваться от человека к человеку при тесном контакте и часто приводит к летальному исходу.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 мая 2026

Лайнер с носителями хантавируса прибывает на Тенерифе, глава ВОЗ успокаивает жителей
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 мая 2026

Минздрав Израиля: случаев заражения хантавирусом в стране за последние дни не зафиксировано