Вспышка норовируса на Caribbean Princess: заболели 115 пассажиров и членов экипажа

Более 100 человек заболели норовирусом на круизном лайнере Caribbean Princess, совершающем рейс по Карибскому морю. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), симптомы заболевания зарегистрированы у 102 из 3116 пассажиров и 13 из 1131 членов экипажа.

Рейс начался 28 апреля и должен завершиться 11 мая возвращением судна во Флориду.

По данным CDC, основными симптомами стали диарея и рвота. Возбудителем признан норовирус.

Компания Princess Cruises ввела на борту усиленные санитарные меры, заболевших изолируют в каютах, у пациентов взяты образцы для лабораторных анализов. После возвращения судна в порт Канаверал планируется полная дезинфекция лайнера.

Норовирус вызывает острый гастроэнтерит: рвоту, диарею, боли в животе, иногда жар, головную боль и слабость. Он быстро передается от человека к человеку, через зараженную пищу, воду и поверхности, поэтому вспышки норовируса нередко фиксируются именно на круизных судах, где много людей находятся в замкнутом пространстве. Главный риск при заболевании – обезвоживание, особенно у пожилых и ослабленных пассажиров.

Случай на Caribbean Princess не связан со вспышкой хантавируса на другом круизном судне, MV Hondius. В обоих случаях речь идет о заболевании на корабле и изоляции заболевших, однако инфекции разные: норовирус – распространенная кишечная инфекция, обычно проходящая за несколько дней, тогда как андский штамм хантавируса, выявленный в истории с MV Hondius, является редким и потенциально тяжелым заболеванием, которое может передаваться от человека к человеку при тесном контакте и часто приводит к летальному исходу.