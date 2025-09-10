Употребление каннабиса связано с рисками бесплодия у женщин

Каннабис – один из наиболее распространенных наркотиков среди людей репродуктивного возраста, однако его влияние на женскую фертильность пока изучено недостаточно. Ученые из Центра фертильности CReATe в Торонто (Канада) установили, что воздействие тетрагидроканнабинола (ТГК) ускоряет созревание яйцеклеток, но одновременно повышает вероятность хромосомных нарушений, что в итоге снижает число жизнеспособных эмбрионов.

ТГК воздействует на эндоканнабиноидную систему, которая участвует как в регуляции работы мозга, так и в процессах, связанных с репродуктивной функцией. Исследования мужского бесплодия показывают, что каннабис может изменять количество сперматозоидов, их подвижность и структуру ДНК. Также есть данные о его влиянии на плаценту и развитие плода при употреблении во время беременности. Женскую фертильность изучать значительно сложнее. В частности, почти ничего не известно о том, как каннабис влияет на ооциты – яйцеклетки, с которых начинается формирование эмбриона. Их крайне трудно исследовать напрямую, поэтому большинство данных получено в экспериментах на животных, что делает результаты противоречивыми.

Ученые проанализировали 1059 образцов фолликулярной жидкости, собранных у пациенток, проходивших процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 6% случаев (62 образца) были обнаружены метаболиты ТГК, причем 73% женщин с положительным результатом теста не сообщали о приеме каннабиса. Наличие метаболитов ТГК коррелировало с более быстрым созреванием ооцитов, однако эмбрионы, сформировавшиеся из этих яйцеклеток, чаще имели хромосомные нарушения. В результате у пациенток с положительным тестом на ТГК частота эуплоидных эмбрионов была значительно ниже, чем в контрольной группе.

В рамках второй части работы исследователи провели лабораторные опыты с незрелыми ооцитами, полученными от 24 пациенток. Яйцеклетки подвергали воздействию ТГК в концентрациях, сопоставимых с теми, что выявлялись у женщин, проходивших ЭКО, а также в более высоких дозах, чем в исследованиях на животных. В обоих случаях ТГК изменял активность генов в ооцитах. Особенно затронутыми оказались гены, связанные с воспалительными процессами, внеклеточным матриксом и механизмами разделения хромосом – ключевыми для качества яйцеклеток и последующего эмбрионального развития.

Более детальный анализ показал увеличение ошибок при разделении хромосом, а также нарушения в структуре веретена деления. Эти изменения приводили к росту числа анеуплоидий – эмбрионов с аномальным набором хромосом. Воздействие ТГК, по всей видимости, ускоряет процесс созревания ооцитов, но сопровождается снижением их генетической стабильности. Для пациентов, проходящих ЭКО, это может означать меньшее количество эмбрионов с нормальным набором хромосом, что, в свою очередь, снижает шансы на получение жизнеспособных эмбрионов и может удлинять время до наступления беременности.

Тем не менее исследование имеет ряд серьезных ограничений. Анализировались ооциты определенного типа, полученные в ходе процедуры ЭКО, поэтому результаты могут не полностью отражать естественные процессы созревания яйцеклеток. Кроме того, ретроспективный характер работы не позволил учесть такие факторы, как частота, дозы и способы употребления каннабиса.