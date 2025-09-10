Отчет минздрава Израиля за 2024 год: цели достигнуты, несмотря на войну

Во вторник, 10 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало отчет по медицинским показателям больниц за 2024 год. Основной вывод: цели достигнуты, несмотря на войну.

По данным отчета, зафиксированы улучшения по ключевым клиническим метрикам: коронарография при инфаркте в течение 90 минут после поступления – 92%, медианный интервал "дверь-КТ/МРТ головы" – 24 минуты (против 55 минут в 2015-м), раннее уведомление больницы при подозрении на острый инсульт – 95%, телефонные инструкции по сердечно-легочной реанимации (СЛР) диспетчером при подозрении на остановку сердца – 91%.

Влияние боевых действий, по оценке министерства, не снизило качество обслуживания: в большинстве направлений отмечена стабильность с тенденцией к росту. Так, выросла адекватность диализа (+5%), доля фиксации предпочтений пациента при поступлении в отделения сложного ухода (+8%), а также проведение инструктажей по СЛР диспетчерами скорой помощи (+6%).

Вместе с тем отчет указывает на проблемные зоны: не достигнуты цели по оценке питания пожилых пациентов и по доле колоноскопий, в ходе которых обнаружен хотя бы один полип; показатель повторных госпитализаций в психиатрических стационарах остается выше целевого уровня. Отмечено также, что лишь около четверти новорожденных получают исключительно грудное вскармливание в начале жизни, несмотря на признанные преимущества для матери и ребенка именно такого вида кормления младенцев.

Отдельно подчеркивается прогресс в психиатрических больницах: чаще выполняется липидный профиль в рамках скрининга сопутствующих состояний (+4%), быстрее оформляется документированный план лечения в первые пять дней (+3%), растет полнота выписного эпикриза и проведение встречи лечащего врача с родителями в педиатрии (+2%).