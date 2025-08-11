x
11 августа 2025
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 15:42
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Использование очистителя воздуха дома может снизить риск сердечных приступов

Исследования
Болезни сердца
время публикации: 11 августа 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 14:59
Использование очистителя воздуха дома может снизить риск сердечных приступов
AP Photo/Manish Swarup

Долгое время ученые связывают загрязнение воздуха с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно у тех, кто живет рядом с оживленными дорогами. Частицы выхлопных газов и резины от шин могут проникать в дома, расположенные поблизости. При вдыхании эти частицы попадают в кровь и связаны с повышенным риском развития высокого артериального давления, воспалительных процессов, нарушений сердечного ритма и образования атеросклеротических бляшек в сосудах.

Ученые из Университета Коннектикута предлагают решение – использование портативных очистителей воздуха. В рамках исследования 154 взрослых жителей районов, расположенных рядом с автомагистралями в США, разделили на две группы. Одна получила высокоэффективный очиститель воздуха с HEPA-фильтром для домашнего использования, а другая – такой же прибор без фильтра, который не мог качественно очищать воздух. Через месяц участники поменялись очистителями.

Измерения артериального давления и опросы проводились в начале и в конце каждого этапа исследования. У участников с изначально повышенным артериальным давлением использование очистителя с HEPA-фильтром привело к снижению давления, тогда как у тех, кто пользовался устройством без фильтра, показатели давления за тот же период выросли.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 августа 2025

Сердечная заплата нового поколения может произвести революцию в лечении сердца
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 мая 2025

Ученые сняли на 3D-пленку формирование сердца