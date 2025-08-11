Использование очистителя воздуха дома может снизить риск сердечных приступов

Долгое время ученые связывают загрязнение воздуха с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно у тех, кто живет рядом с оживленными дорогами. Частицы выхлопных газов и резины от шин могут проникать в дома, расположенные поблизости. При вдыхании эти частицы попадают в кровь и связаны с повышенным риском развития высокого артериального давления, воспалительных процессов, нарушений сердечного ритма и образования атеросклеротических бляшек в сосудах.

Ученые из Университета Коннектикута предлагают решение – использование портативных очистителей воздуха. В рамках исследования 154 взрослых жителей районов, расположенных рядом с автомагистралями в США, разделили на две группы. Одна получила высокоэффективный очиститель воздуха с HEPA-фильтром для домашнего использования, а другая – такой же прибор без фильтра, который не мог качественно очищать воздух. Через месяц участники поменялись очистителями.

Измерения артериального давления и опросы проводились в начале и в конце каждого этапа исследования. У участников с изначально повышенным артериальным давлением использование очистителя с HEPA-фильтром привело к снижению давления, тогда как у тех, кто пользовался устройством без фильтра, показатели давления за тот же период выросли.