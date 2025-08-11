x
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав Израиля рекомендует: на этой неделе избегать физических нагрузок на открытом воздухе

Минздрав
Погода
время публикации: 11 августа 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 10:04
Минздрав Израиля рекомендует: на этой неделе избегать физических нагрузок на открытом воздухе
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе, начиная с 11 августа и в последующие несколько дней.

Это связано с экстремально жаркой погодой и высокой запыленностью воздуха, особенно на востоке и юге страны, а также в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Эта рекомендация касается всех, но прежде всего – людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

Экстремальная жара и сильная запыленность воздуха в Израиле