Минздрав Израиля рекомендует: на этой неделе избегать физических нагрузок на открытом воздухе
время публикации: 11 августа 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 10:04
Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе, начиная с 11 августа и в последующие несколько дней.
Это связано с экстремально жаркой погодой и высокой запыленностью воздуха, особенно на востоке и юге страны, а также в Иерусалиме, Иудее и Самарии.
Эта рекомендация касается всех, но прежде всего – людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей.
