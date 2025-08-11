Минздрав Израиля рекомендует: на этой неделе избегать физических нагрузок на открытом воздухе

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе, начиная с 11 августа и в последующие несколько дней.

Это связано с экстремально жаркой погодой и высокой запыленностью воздуха, особенно на востоке и юге страны, а также в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Эта рекомендация касается всех, но прежде всего – людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей.